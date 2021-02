Meteo, previsioni per il 12/02/2021

Viterbo

Tempo prevalentemente asciutto nelle ore mattutine, ma con molte nubi anche compatte; peggioramento atteso già a partire dal pomeriggio con piogge diffuse estese anche alla serata. Possibili nevicate nella notte. Temperature comprese tra +1°C e +8°C.

Lazio

Molte nubi compatte nel corso della giornata su gran parte del territorio, deboli piogge nel pomeriggio con neve sui rilievi oltre i 1200 di quota. In serata le precipitazioni interesseranno tutti i settori con quota neve in calo a 700 metri. Neve a quote collinari nella notte sull’alto Lazio.

AL NORD

Neve in arrivo fino in pianura sul Piemonte, Emilia Romagna e Lombardia. Al mattino cieli in prevalenza nuvolosi con deboli nevicate solo sul Piemonte, estensione dei fenomeni alle regioni citate precedentemente entro la serata. Tempo asciutto altrove salvo deboli piogge lungo le coste della Liguria.

AL CENTRO

Tempo ancora stabile al mattino sulle regioni centrali ma con cieli per lo più nuvolosi, deboli precipitazioni in arrivo dal pomeriggio sulla Toscana in estensione a tutte le regioni in serata e nottata. Neve in calo e localmente fino in pianura tra Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Peggioramento in arrivo anche al sud Italia, deboli piogge al mattino ed al pomeriggio solo tra Calabria e Campania. Dalla sera maltempo prima in Sardegna con fenomeni anche intensi, poi su tutto il meridione. Quota neve in forte calo in nottata sulle regioni peninsulari e fino in pianura.

Temperature in drastico calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.