Le risposte e del Sindaco Arena alle recenti dichiarazioni sulle divergenze della coalizione

NewTuscia – VITERBO – E’ con queste parole che il sindaco Giovanni Maria Arena risponde agli articoli giornalistici e alle dichiarazioni riguardanti le divergenze all’interno della coalizione.

“Se decidessi di stemperare quanto si è letto in questi giorni con una celebre battuta, ne sceglierei una storica che invitava tutti alla calma.

La situazione va però affrontata con tutt’altro spirito e l’invito che desidero rivolgere a tutti è quello di impegnarsi nell’astenersi dal rendere pubbliche quelle che sono le possibili, naturali divergenze di una coalizione ampia come la nostra. Sono sicuro di non sbagliare affermando che i nostri cittadini si aspettano di leggere di un’amministrazione compatta e soprattutto focalizzata sul portare avanti i tanti obiettivi per i quali è stata eletta.

Per il 2021 abbiamo programmato ed investito somme importanti nella manutenzione del verde e dei parchi cittadini, nelle asfaltature e nella pulizia in città e nelle frazioni. Gli obiettivi sono anche quelli di completare i progetti del piano delle periferie – che consentirà di realizzare opere per 12 milioni di euro – di attuare il programma di rigenerazione urbana e di agevolare lo strumento del bonus 110, dando nuovi incentivi alla crescita.

Abbiamo impegnato importanti risorse per il sostegno alle fasce più deboli e alle famiglie in maggiore difficoltà. A breve daremo il via al progetto di riorganizzazione digitale dell’intera amministrazione. Dovrà poi partire il bando per la realizzazione della nuova macchina di Santa Rosa e importanti azioni sono previste per le attività commerciali e per l’ottimizzazione del patrimonio comunale.

L’agenda è ricca e spero vivamente che la maggioranza che mi sostiene s’impegni con tutte le forze nella realizzazione di quanto programmato. L’attenzione non va più distolta da quello che i viterbesi si aspettano da noi e non si può più perdere tempo prezioso in infruttuose, quanto dannose, diatribe interne.

Continuerò ad impegnarmi con tutte le mie forze, convinto che prevarrà il senso di responsabilità e che questa maggioranza sarà capace di ritrovare l’armonia necessaria a portare a compimento gli obiettivi prefissati ad inizio mandato”