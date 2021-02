Fabio Angeloni nuovo responsabile provinciale infrastrutture, mobilità e logistica di Italia Viva

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

"Abbiamo indicato Fabio Angeloni quale nuovo responsabile provinciale del Cantiere di Futuro sui temi delle infrastrutture, mobilità e logistica". Lo dichiarano in una nota i coordinatori della Provincia di Roma del partito di Matteo Renzi Luca Andreassi e Ileana Piazzoni.

“Il rilancio delle opere pubbliche e la semplificazione delle procedure, unitamente alla creazione di un sistema di mobilità sostenibile, sono per Italia Viva tra le priorità che il prossimo Governo nazionale dovra affrontare per il rilancio della nostra economia, a partire dal nuovo Recovery Plan. Anche per la Provincia di Roma, lo sblocco dei cantieri, il completamento delle opere incompiute, ed un sistema integrato di mobilità, saranno questioni centrali per lo sviluppo nei prossimi anni. Siamo certi che il contributo di Fabio Angeloni su questi temi sarà importante, in termini di capacità di proposta e approfondimento”.

“La sfida che ci attende sarà quella di inserire le priorità infrastrutturali della Provincia di Roma all’interno del Recovery Plan del Governo Draghi”. Ha dichiarato Fabio Angeloni. “Il rilancio del Porto di Civitavecchia, il completamento della Orte-Civitavecchia, e più in generale una vera messa in rete di un sistema intermodale provinciale, capace di rendere più efficiente e competitivo il nostro comparto produttivo, sono solo alcune tra le questioni più urgenti, su cui Italia Viva si impegnerà, nelle istituzioni e sul territorio”. Ha concluso Angeloni.