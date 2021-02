Ecosantagata, rinviata la partita di sabato con l’Arno 1967

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA– Stop forzato per l’Ecosantagata Jvc Civita Castellana. Dopo la bella vittoria di sabato scorso nel derby contro il Volley club Orte, la squadra rossoblù sarà costretta a saltare la quarta giornata di campionato, prevista per il 13 febbraio in trasferta a Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa.

La gara è stata rinviata a causa della presenza di casi Covid fra i tesserati della formazione ospitante, l’Arno 1967. La squadra toscana è ferma già da due settimane per questo problema e ha chiesto e ottenuto dalla Federazione italiana pallavolo di posticipare a data da destinarsi i suoi incontri in programma e non ancora disputati nel mini-raggruppamento G1.

Per la Jvc, quindi, un turno da spettatrice delle partite delle avversarie, in attesa di tornare in campo il prossimo 20 febbraio contro la Sir Safety Monini Assisi al Palasmargiassi.