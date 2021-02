Dal consigliere regionale Panunzi un cauto ottimismo per la fermata dell’Alta Velocità ad Orte

di Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE -Nell’ultima intervista da noi condotta con il consigliere regionale Enrico Panunzi sono emerse novità sul progetto di fermata dell’Alta Velocità presso la stazione ferroviaria di Orte: nell’arco di qualche mese si potrebbe addivenire ad una soluzione della vicenda, che ruota sui rapporti e solleciti degli Enti territoriali con l’Azienda Ferroviaria, che dovrà prendere una posizione chiara sul provvedimento.

Il presidente Zingaretti nell’intervista rilasciata al programma televisivo del Tg2 Post nel settembre del 2020 aveva dichiarato che dopo Cassino e Frosinone si sarebbe profilata anche per Orte, stazione baricentrica a nord di Roma, la fermata dell’Alta Velocità.

Del resto lo stesso consigliere regionale PD Enrico Panunzi, eletto nella Tuscia, aveva in più riprese ribadito che l’Alta Velocità ottenuta da Cassino e Frosinone non avrebbe precluso il giusto provvedimento anche per la stazione ferroviaria di Orte, per cui lui stesso stava lavorando e come era stato sottolineato in un comunicato del Partito Democratico di Orte.

Il sindaco di Orte Angelo Giuliani più volte in questi mesi ha sollecitato le istituzioni sull’ ipotesi di fattibilità da parte di Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia a programmare un primo collegamento Orte-Milano nelle prime ore del mattino, mediante un prolungamento di un treno ad Alta velocità da Firenze ad Orte nella serata precedente.

I precedenti dell’iniziativa. Il 7 dicembre 2018 si svolse l’incontro tecnico presso la sede di Trenitalia con comuni, regioni Lazio e Umbria parlamentari dei territori. Necessario fare il punto della situazione .

Al tavolo erano presenti, oltre al sindaco di Orte, Angelo Giuliani, l’assessore regionale alla mobilità del Lazio, Mauro Alessandri, il consigliere regionale PD Enrico Panunzi, oltre all’Assessore alla Mobilità dell’Umbria, il senatore della Lega, Fusco ed il parlamentare di Fratelli d’Italia, Mauro Rotelli.

“Alla fine e’ stata valutata positivamente la risposta dei vertici delle Ferrovie di avviare lo studio di fattibilità per capire, nello specifico, se l’operazione può finalmente partire e i relativi termini. Non si tratta di una operazione facile, sia per ragioni tecniche che commerciali, ma abbiamo apprezzato che anche in questa sede è emersa la possibilità di realizzarla. Già da gennaio 2019 quindi, si concretizzerà lo studio e capiremo bene i dettagli della operazione”. Queste le dichiarazioni a caldo dei senatori Gasparri e Battistoni dell’onorevole Nevi (parlamentare eletto in Umbria), del capogruppo regionale Aurigemma e del sindaco di Viterbo Arena (FI).

Per Ferrovie dello Stato erano presenti il dott Gentile (RFI) e il dott Iacono (Trenitalia’), in rappresentanza dell’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti e del direttore dell’alta velocità Paolo Attanasio.

La rappresentanza istituzionale si e’ confrontata con le Ferrovie sulla fermata dell’alta velocità nella stazione di Orte ritenuta nel consiglio comunale di Orte allargato alle Istituzioni del 23 novembre 2018, strategica per la provincie di Viterbo e Terni, per la provincia di Rieti e per gran parte dell’Umbria.

L’Alta Velocità nella storia. Cantieri del 1900 della linea Roma-Orte-Firenze con visione dell’Acquedotto e della Rocca di Orte.

Un bacino di utenza che supera il mezzo milione di persone”.

Per l’Alta velocità alla stazione di Orte tutti d’accordo: Le rappresentanze territoriali e parlamentari avviano la trattativa con il Gruppo Ferrovie.

Per l’Alta velocità ad Orte tutti d’accordo: nel Consiglio Comunale dei Orte del 23 novembre 2018, allargato alle istituzioni territoriali di Lazio e Umbria, con l’ unanimità dei consensi istituzionali per due fermate giornaliere. La rappresentanza territoriale e parlamentare ha promosso l’avvio della trattativa con il Gruppo Ferrovie dello Stato.

I rappresentanti delle istituzioni territoriali delle province di Viterbo, Terni, Perugia e Rieti, le regioni Lazio e Umbria hanno espresso all’unanimità la loro adesione alla Delibera proposta dal sindaco di Orte Giuliani e approvata dal Consiglio Comunale di Orte riunito presso la Sala d’Aspetto della stazione ferroviaria per l’istituzione di due fermate giornaliere dell’Alta Velocità presso il punto nodale ferroviario, stradale e intermodale di Lazio e Umbria.

E’ stato affermato un metodo di dialogo territoriale aperto con i cittadini-utenti, portatori di interessi ed istituzioni a vario livello ed esercente il servizio ferroviario, nelle modalità interregionale e Alta Velocità.

Tra le parti presenti è stato programmato l’incontro svoltosi il 7 dicembre 2018 svoltosi con i vertici del Gruppo Ferrovie dello Stato, che il sen. Gasparri ha fatto inserire in agenda.

Da parte loro l’on. Panunzi Vicepresidente della Commissione Urbanistica del consiglio regionale del Lazio, l’on. Alessandri assessore ai Trasporti della regione Lazio, l’on. Chianella assessore ai Trasporti della regione Umbria, il presidente della provincia di Terni Lattanzi, il consigliere delegato Imperatori in rappresentanza di Comune e provincia di Rieti, l’on. Rotelli della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, l’on. Nevi del direttivo del Gruppo Parlamentare di Forza Italia eletto in Umbria, l’on. Ghera Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale del Lazio, l’on. Pirozzi Consigliere regionale del Lazio hanno concordato, nelle differenti posizioni espresse, la comune volontà di concretizzare un servizio utile ai viaggiatori, al turismo ed all’economia del Centro Italia.

Grande la rappresentanza dei primi cittadini ad Orte, dal sindaco di Viterbo Arena, a tutti i sindaci del comprensorio come Romoli di Bassano in Teverina, Porri di Vasanello, Piersanti di Gallese il sindaco di Amelia Laura Pernazza, scusandoci per qualche inconsapevole dimenticanza.

Altrettanto nutrita la rappresentanza del mondo produttivo, con il presidente della Camera di Commercio di Viterbo Merlani, il direttore di Confartigianato De Simone, il rappresentante della Piccola e Media Impresa, Gigliozzi . Presente anche una rappresentanza sindacale. Per il Comitato per riapertura della Ferrovia storica dei due Mari Orte-Capranica-Civitavecchia il presidente Chiricozzi ed il Comitato viaggiatori pendolari di Orte COPEO con un gran numero di cittadini.

Il clima di cooperazione e collaborazione instaurato sull’Alta velocità a servizio di Lazio e Umbria dovrà tener nella giusta considerazione le esigenze del traffico regionale e pendolare.