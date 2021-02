Comune di Vetralla. Tutto pronto per la raccolta differenziata porta a porta

NewTuscia – VETRALLA – Tutto pronto a Vetralla per l’avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta. Fervono i preparativi per lo start alle attività legate alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti previsto per lunedì 15 febbraio che permetterà ai residenti di differenziare meglio e contribuire alla diminuzione dei rifiuti indifferenziati. Nei giorni scorsi sono stati distribuiti ai 13 mila residenti i mastelli che serviranno per dividere la carta dalla plastica il vetro dall’organico.

E’ stato inoltre attivato il numero verde 800 499 583, attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, al quale gli utenti, che non avessero ricevuto ancora il kit dei contenitori possono fare riferimento. Dalla stessa ditta Tekneko, che gestisce gli appalti per il servizio di igiene urbana in molti comuni delle regioni italiane, è stata attivata una applicazione scaricabile e consultabile dal proprio smartphone, utile come una pratica guida per il corretto conferimento, per essere costantemente aggiornati e conoscere mano a mano le attività promosse sul nostro territorio.

E’ possibile inoltre scaricare il video dalla pagina facebook del Comune di Vetralla, una chiara e semplice guida esplicativa per aiutare i cittadini passo dopo passo.

AMMINISTRAZONE COMUNE VETRALLA