Nessun caso di Covid-19 a Grotte Santo Stefano all’istituto Pio Fedi. Precisazioni

NewTuscia – GROTTE SANTO STEFANO (VITERBO) – In relazione all’articolo http://www.newtuscia.it/2021/02/10/otto-casi-di-covid-19-alla-materna-e-primaria-di-grotte-santo-stefano/

si fa presente che la scrivente redazione ha erroneamente, dopo un contatto diretto con la direzione dell’Istituto Pio Fedi di Grotte Santo Stefano citato, preso per buona una fonte normal mente affidabile.

Smentiamo, quindi, dopo il contatto diretto con la direzione dell’Istituto, che ci siano stati casi di Covid-19, 8 in tutto, come dall’articolo sopracitato e ci scusiamo con la comunità di Grotte Santo Stefano.

Una classe della scuola dell’infanzia era già tutta in quarantena, come da protocollo, in seguito alla positività di una bambina ad oggi risultata negativa. Nella giornata di oggi è stata chiusa completamente la scuola dell’infanzia per positività di un collaboratore della stessa scuola. Per quanto riguarda la Primaria è stata messa in quarantena una sola classe in quanto risultato positivo un allievo.

Stiamo attendendo nota ufficiale dell’Istituto da pubblicare in tempo reale.