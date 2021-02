Feltrinelli Education sceglie la viterbese ByTek per il data-driven marketing

NewTuscia – MILANO – Riceviamo e pubblichiamo.

Feltrinelli Education, l’innovativa piattaforma digitale di lifelong learning del Gruppo Feltrinelli, che mette in relazione i migliori talenti del mondo culturale, artistico, economico e scientifico con i più moderni format di formazione professionalizzante, ha affidato le attività di performance marketing a ByTek, parte del gruppo Datrix, che sviluppa soluzioni martech di augmented analytics e propone servizi rigorosamente data-driven.

“In una società così veloce, così competitiva e soggetta a trasformazioni continue ci siamo chiesti se potevamo trasformare la cultura in qualcosa di nuovo, adatto ai bisogni del pubblico e legato al tema della formazione continua. La nostra risposta – dichiara Massimiliano Tarantino, Direttore di Feltrinelli Education – è la nuova piattaforma di prodotti formativi centrati sull’incontro tra la tradizione e le sensibilità Feltrinelli e le evoluzioni de mercato del lavoro. Prodotti professionalizzanti e di intrattenimento che andremo ad adattare anche alle reazioni e ai bisogni del mercato: un monitoraggio costante e una gestione oculata dei nostri dati ci consentirà di svilupparci in modo coerente ed efficace, portando il nostro contributo alla sfida della conoscenza del futuro”.

Per Feltrinelli Education ByTek utilizza la metodologia del Growth Hacking, tramite la quale le attività di marketing digitale, la strategia di prodotto e la produzione di contenuti vengono gestite in modo coordinato tramite un processo di testing continuo al fine di una crescita incrementale e costante. Questo permette all’azienda di cogliere insight di mercato più velocemente e di adattare ogni elemento ai dati ricavati da ogni momento di vita del progetto, concentrandosi di volta in volta sulle fasi principali del funnel di vendita che mostrano maggior spazio di ottimizzazione.

In particolare, ByTek lavora sulla data governance digitale, sull’analisi di mercato e della concorrenza tramite le soluzioni proprietarie martech IntentSonar e TrendSonar, sul search marketing con attività SEO, SEA e Link Building, sulle campagne di advertising online, sulla strategia per i social e per il magazine, sull’email marketing.

“I dati sono nel nostro DNA e ci piace essere valutati sui risultati concreti portati alla crescita delle aziende clienti – dichiara Paolo Dello Vicario, CEO di ByTek e partner del Gruppo Datrix -. A Feltrinelli Education stiamo applicando le nostre tecnologie più innovative e performanti, anche alla luce dell’aumento vertiginoso registrato durante il periodo del primo lockdown Covid delle ricerche Google sulla tematica “formazione a distanza”, +75% rispetto all’anno precedente. Solo tra marzo ed aprile si è registrato un aumento del 1300% del trend di ricerche inerenti ai Webinar, del 230% sul tema Mooc, del 300% sulla didattica combinata online-offline e, anche dopo la fase più acuta della pandemia, i numeri sono rimasti nettamente più alti rispetto alle condizioni pre-Covid. Lavorare per una delle piattaforme di formazione più innovative quale è Feltrinelli Education è per noi dunque una bellissima opportunità di mettere a frutto le nostre competenze tecniche e le nostre esperienze maturate in ambito Editoriale, della Formazione e dell’E-commerce.”

Feltrinelli Education

Feltrinelli Education è l’innovativa piattaforma di lifelong learning del Gruppo Feltrinelli che mette in relazione i migliori talenti del mondo culturale, artistico, economico e scientifico con i più moderni format di formazione professionalizzante, articolati in sei diversi ambiti della conoscenza – Economia e Marketing, Comunicazione e Creatività, Digital Change, Formazione ed Educazione, Soft Skills, Complessità – e realizzati con il coinvolgimento di partner selezionati da Feltrinelli tra le più virtuose realtà nazionali e locali dell’education, come Accurat, H Farm, Synesthesia, Zala Consulting, Future Education Modena, Talent Garden, Tiresia – Politecnico di Milano, Onde Alte, Lifeed, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati – SISSA, Dharma Academy, Apogeo, AulaB, Scuola Holden e Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Oltre 80 prodotti educativi tra formazione ed edutainment, ibridi e trasversali, fruibili live e on demand sulla piattaforma digitale feltrinellieducation.it.

Datrix

Il Gruppo Datrix sviluppa soluzioni proprietarie di Augmented Analytics per finalità di Marketing & Sales, Investing e Publishing ed è attivamente impegnata nella Ricerca & Sviluppo anche su altri settori e obiettivi. Tra gli azionisti di Datrix, oltre ai fondatori e al management, ci sono anche United Ventures e il family office di Nerio Alessandri. Grazie all’integrazione di professionalità ed esperienze molto verticali in ambito Martech, FinTech e Digital Publishing, Datrix lavora per essere il punto di riferimento nella Data Disruption sviluppando direttamente tecnologia, software e servizi basati sull’Intelligenza Artificiale, intesa come acceleratore dell’intelligenza umana (AI come Augmented e Actionable Intelligence). Ad oggi il Gruppo Datrix è formato da 4 tech company: 3rdPlace (customer intelligence AI), PaperLit (content distribution & data monetization AI), ByTek (performance marketing AI) e FinScience (investment AI).