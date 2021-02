Covid: Bianchini, i ristori sono insufficienti, urge presa di coscienza da parte del nuovo Governo

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

«Mentre i ristori finora arrivati sono insufficienti, sentiamo già parlare della sospensione degli aiuti a fondo perduto, ma attenzione: così facendo il sistema italiano dell’accoglienza con le sue imprese collasserà».

Lo ha reso noto Paolo Bianchini, presidente di MIO Italia, Movimento Imprese Ospitalità.

«Dobbiamo seguire l’esempio virtuoso di altri stati europei, come Francia, Spagna e Germania. Perché le enormi esposizioni creditizie di produttori e distributori del settore dell’ospitalità a tavola (Horeca), non saranno mai colmate dalle mance statali erogate nel 2020. Il Ristori quinquies deve essere calcolato sulle perdite di fatturato dell’anno 2020 in riferimento al 2019. Nel frattempo, la politica deve assumersi le proprie responsabilità, lasciando definitivamente aperti a pranzo e riaprendo a cena i locali, sulla base dei protocolli di prevenzione esistenti», ha spiegato Paolo Bianchini.

«In questo senso, Mio Italia chiede una forte presa di coscienza da parte del futuro Governo e di tutte le sue componenti politiche», ha concluso Paolo Bianchini.

Paolo Bianchini, Presidente Nazionale Mio Italia