Comune Viterbo, attiva l’app Lazio Youth Card

Sconti e agevolazioni per i giovani tra i 14 e i 30 anni per cultura, turismo sport, istruzione e spettacolo

L’assessore Sberna: “Una valida opportunità ludico-ricreativa e di socializzazione per i nostri ragazzi”

NewTuscia – VITERBO – È attiva l’APP LAZIO YOUTH CARD – scaricabile da Google Play e Apple store – che consente ai giovani di età compresa tra i 14 e i 30 anni (non compiuti), residenti e domiciliati nella regione Lazio, di accedere mediante sconti e agevolazioni, a cultura, sport, spettacolo, istruzione, turismo semplicemente scaricando la stessa applicazione sul proprio smartphone. A comunicarlo è l’assessore ai servizi sociali e alle politiche giovanili Antonella Sberna, che condivide e rilancia l’iniziativa promossa dalla Regione Lazio, e gestita da LAZIOcrea Spa, che ha ottenuto l’adesione di numerosi teatri, librerie, musei, strutture ricettive, alberghiere ed extra alberghiere, parchi divertimenti, agriturismi, campeggi, attività di ristorazione, centri sportivi, concessionari auto/moto, viaggi studio, commercio, ecc. per un totale di oltre 2.200 enti

aderenti e oltre 76.000 giovani iscritti.

“Un valido strumento per informare i giovani e incentivarli a usufruire dei servizi offerti, viste le difficoltà conseguenti all’emergenza da Covid-19, già oggetto di un evento realizzato all’interno dell’Unitus, con i rappresentanti degli studenti, nell’ambito delle politiche giovanili – ha spiegato l’assessore Sberna – Da oggi è online anche sul nostro sito e sui nostri social per una capillare promozione, affinché tale opportunità possa essere colta da tutti i nostri ragazzi e possa permettere loro di accedere a particolari scontistiche direttamente dal proprio cellulare”.

La card ha inoltre una validità europea, visto che rientra nel circuito Card EYCA (che comprende 38 paesi europei), estendendo così i potenziali fruitori delle agevolazioni ai circa 7 milioni di giovani titolari della Card Eyca, dando così un notevole impulso alla mobilità internazionale dei giovani.

“È nostra priorità tenere alta l’attenzione sui giovani, soprattutto in questo nuovo anno già così delicato e difficile. A questo proposito stiamo infatti immaginando e valutando una serie di azioni destinate ai ragazzi, soprattutto a quelli maggiormente penalizzati dalla ridotta socializzazione scolastica dovuta all’interruzione delle lezioni in presenza. E la card promossa dalla Regione Lazio – ha concluso l’assessore Sberna – rappresenta a pieno titolo una valida opportunità ludico-ricreativa e di socializzazione dedicata ai nostri giovani, sempre in ottemperanza alle regole dell’emergenza sanitaria ancora in corso”.