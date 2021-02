Regione Lazio: istituzione coordinatore pedagogico, un collegamento tra famiglie, nidi e sevizi per l’infanzia

Il Coordinatore pedagogico è individuato dai gestori dei servizi educativi tra gli educatori e, fra gli incarichi, promuove le attività formative, l’inclusione dei bambini con bisogni educativi speciali, attività e iniziative per la partecipazione delle famiglie e la continuità con la scuola dell’infanzia. Compito fondamentale del Coordinatore pedagogico è anche instaurare un dialogo costante con le famiglie con l’obiettivo di coinvolgerle e renderle partecipi del progetto educativo dei loro figli. Agisce in raccordo con gli altri servizi educativi del territorio e cura il rapporto anche con i servizi sociali e sanitari competenti per territorio. Ad ogni coordinatore pedagogico può essere assicurato il coordinamento di più servizi, purché sia in grado di garantirne effettivamente la funzione a beneficio di tutti i bambini iscritti.