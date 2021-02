“Luce Nuova sui fatti”, picco di 9 mila spettatori a gennaio per una puntata. La Tv premia la puntata sul deposito scorie nucleari, il Web “Terrazza Sentimento”

NewTuscia – VITERBO – “Luce Nuova sui fatti”: nel primo mese di programmazione fino a 9 mila spettatori tra Web e Tv per ogni puntata.

Grande soddisfazione per NewTuscia Italia, produttore di “Luce Nuova sui fatti” su Tele Lazio Nord, dopo le prime 4 puntate ufficiali del programma d’informazione tematica e di approfondimento. I dati ufficiali parlano chiaro: il connubio Web-Tv porta il format ideato da Gaetano Alaimo da un minimo di circa 7 mila spettatori ad un massim o di circa 9 mila.

Dati più che buoni considerando che parliamo delle primissime puntate andate in onda.

La puntata più vista in assoluto è stata quella del 7 gennaio di cronaca per il caso di “Terrazza Sentimento” e le tossicodipendenze: in tutto oltre 8.900 spettatori tra Web e Tv, seguita da quella dedicata al rischio di un deposito nazionale di scorie nucleari nella Tuscia con oltre 8.400 spettatori totali. Quindi quella del 21 gennaio sulla crisi economica del settore culturale con 6.950 spettatori totali e del 28 gennaio (sulla fiscalità ai tempi del Coronavirus) con poco più di 6.900 spettatori.

La puntata più vista in Tv è stata quella del 14 gennaio dedicata al rischio di un deposito nazionale di scorie nucleari nella Tuscia: oltre 6.300 gli spettatori , oltre 3200 le visualizzazioni Web e oltre 2 mila gli utenti unici Web.

Sul Web, invece, la puntata più vista è stata quella del 7 gennaio dedicata alla cronaca sulle tossicodipendenze. In tutto 3.650 visualizzazioni Web per oltre 3 mila utenti unici Web e 5.886 spettatori televisivi.

“Luce Nuova sui fatti” va in onda con l’inserto “Stai con me” di Krassym, che porta in Tv personaggi del mondo dello spettacolo e vip.

“Ringrazio tutto il gruppo di Tele Lazio Nord – dice Gaetano Alaimo, produttore e conduttore di ‘Luce Nuova sui fatti’ – per averci seguito passo passo in questa meravigliosa avventura. Siamo entusiasti di questi numeri che condividiamo con tutti i colleghi che contribuiscono alle dirette social mediante i loro affermati giornali online. Grazie ad Arianna Cigni che ha accettato di seguirmi da subito in questa trasmissione che, partendo dalla Tuscia, ha ed avrà respiro anche nazionale tra casi di cronaca conosciuti ed interviste a personaggi molto noti. Grazie a tutta la redazione di NewTuscia Italia ed a chi ha contribuito fattivamente: Maurizio Fiorani, Krassym, Wanda Cherubini, Stefano Stefanini, Edoardo Ciccarelli, Alessia Mancini, Federica Chiarioni, Leonardo Pacini, il fotografo Luigi Luongo e tutta la nostra “famiglia”.

“Luce Nuova sui fatti” andrà in onda in diretta, oltreché su Tele Lazio Nord (canale 629 Dtt e 5664 e 5675 Sky), sulle pagine facebook di NewTuscia.it, Luce Nuova sui fatti di NewTuscia.it-TLN, Viterbobews24.it, Tusciatimes, Lafune, Lacittanews e sul circuito TLN.

Per informazioni e partecipare: 340/9409572 – lucenuovasuifattitln@libero.it