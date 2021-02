Covid. Zingaretti: “Parte oggi campagna per uso mascherine”

NewTuscia – ROMA – “Indossare la mascherina vuol dire creare una protezione per se stessi, ma soprattutto per chi ci sta vicino. Per questo la Regione Lazio ha lanciato oggi una nuova campagna di comunicazione sull’uso delle mascherine, con l’obiettivo di sensibilizzare ancora una volta i cittadini, soprattutto quelli più giovani, all’utilizzo di questo fondamentale dispositivo di protezione.

Ogni giorno nel Lazio si fanno migliaia di vaccini, oggi supereremo quota 250mila persone vaccinate, ma non basta. Per sconfiggere questo virus è necessario continuare a rispettare le regole, mantenere il distanziamento, evitare assembramenti ma soprattutto indossare le mascherine. Per uscire dalla pandemia oggi più che mai c’è bisogno della collaborazione di tutti. La Regione Lazio c’è e continua a fare la sua parte”.

Lo dichiara in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.