Come costruire la propria presenza on line partendo da zero – Giovedì 11 febbraio, alle ore 15, webinar gratuito

NewTuscia – Viterbo, 9 Febbraio 2021 – “Costruire la propria presenza online partendo da zero. Concetti chiave su ricerche, siti web e SEO” è il titolo del nuovo appuntamento con il TèDigitale, il webinar organizzato dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Viterbo, in programma giovedì 11 febbraio a partire dalle ore 15.

Il webinar – condotto da Luigi Pagliaro e Davide De Lucis, rispettivamente digital coordinator e digital promoter del PID di Viterbo – mira ad illustrare gli strumenti per costruire la presenza online dell’impresa partendo da zero, effettuare le giuste valutazioni tecniche e di obiettivi legate ai canali di comunicazione online come sito web e social, e come ottenere visibilità al momento in cui un utente cerca l’impresa o il prodotto.

L’incontro si colloca nell’ambito della nuova edizione di “Eccellenze in digitale” il progetto nazionale di Unioncamere supportato da Google, il cui obiettivo è formare imprenditori, dipendenti, collaboratori e tirocinanti sulle competenze digitali di base e sull’uso di strumenti sempre più essenziali per superare la seconda ondata di una pandemia che ha colpito con forza le aziende italiane.

La partecipazione all’incontro è gratuita ma per motivi organizzativi è necessario confermare l’adesione entro le ore 12,30 dell’11 febbraio 2021 inviando mail a: pid@vt.camcom.it.

Entro le ore 13,30 del 11 febbraio gli iscritti riceveranno via mail il link per poter accedere alla Call Conference (è richiesto un PC/Tablet/Smartphone connesso a internet, non è necessario installare nessun software).

Per ulteriori informazioni: Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Viterbo, 0761.234482 – 0761.234473 / pid@vt.camcom.it / www.vt.camcom.it.