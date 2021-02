Al “C. A. Dalla Chiesa” di Montefiascone si dice no al Bullismo e al Cyberbullismo

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Oggi, 9 febbraio 2021, la campanella dell’IISS Carlo Alberto Dalla Chiesa di Montefiascone ha suonato alle ore 10.00 per dire NO al Bullismo e al Cyberbullismo.

Dopo aver appeso all’ingresso principale della scuola un grande nodo blu, in tutte le classi, sia in modalità a distanza che in presenza, gli studenti si sono dedicati allo svolgimento delle attività educative programmate. La mattinata si è aperta con la visione del video “Carolina Picchio, una storia realmente accaduta”, seguita da una riflessione e una discussione con i docenti, ed un approfondimento del tema del bullismo e del cyberbullismo. Le attività si sono svolte con la collaborazione degli Ambasciatori contro il Bullismo, Task Force dell’Istituto che collabora fattivamente con il team dei docenti del Dalla Chiesa per prevenire episodi di prevaricazione e per sensibilizzare la comunità scolastica al delicato tema.

La mattinata si è conclusa con la realizzazione dell’attività “10 parole contro il bullismo” che ha permesso od ogni gruppo classe di ideare uno slogan contro il Bullismo e il Cyberbullismo, pubblicati sul blog “La voce degli studenti del Dalla Chiesa” (https://studentsinred.weebly.com/) e di individuare tra questi il motto che meglio li rappresenta:

Capire e segnalare……tutto questo si può evitare! #bullinulli