Sollevato dall’incarico l’allenatore Francesco Punzi – Flaminia Calcio Civita Castellana

NewTuscia – Civita Castellana – La Flaminia Calcio Civita Castellana comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore Francesco Punzi.

La Società Ringrazia il Mister Punzi e il suo Staff per la professionalità e per il lavoro svolto in queste due stagioni.

A lui vanno i ringraziamenti e un grosso in bocca al lupo per il futuro.

La squadra è stata affidata al tecnico Fabio Tocci e allo staff della formazione juniores nazionale.