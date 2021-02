Slot machine online: qual è la tecnologia alla base

NewTuscia – Uno degli strumenti più amati dagli appassionati di gioco d’azzardo da sempre, con l’esplosione del web ancora di più. Le slot machine sono ormai prevalentemente digitali: lontani i tempi in cui i rulli che ruotavano erano rumorosi ed in materiali pesanti. Oggi si gioca soprattutto in rete sfruttando le tecnologie multimediali, oltre che le offerte del web che riguardano soprattutto la possibilità di iniziare a giocare gratis.

Malgrado il 2020 sia stato un anno particolare, questo macrocosmo sembra aver tenuto botta ed anzi essere riuscito persino ad aumentare il proprio giro di affari. Per quanto strano possa sembrare, nei momenti di crisi, anche economica, gli utenti per tentare di sbarcare il lunario si rivolgono a strumenti che potrebbero sembrare un miraggio, proprio come nel caso delle slot machine.

Un gioco d’azzardo che ruota tutto attorno alla fortuna, non richiede particolari abilità né studio o calcolo: tutto è in mano alla sorte, con il carico di fascino che ciò può comportare. E per giocare oggi è sufficiente una connessione alla rete, nient’altro: il che rende ancora più semplice l’approccio.

Vantaggi delle slot machine in rete

A fronte di questo approccio semplicistico ci sono i pericoli legati al gioco d’azzardo (quelli restano sempre), visto che perdere i propri soldi non è un qualcosa di così remoto. Ed in rete c’è anche il rischio di cadere vittima di truffa, motivo per il quale si consiglia di usare sempre e soltanto siti di operatori con regolare autorizzazione Aams.

I vantaggi di giocare in rete alle slot? La possibilità di poterlo fare dove e quando si vuole; e, come si diceva, le tante offerte che si trovano oggi in rete. Gli operatori si dividono il mercato a suon di bonus, per attirare nuovi giocatori. L’esempio tradizionale è quello delle slot machine gratis, che consentono di iniziare a giocare gratuitamente senza quindi investire i propri soldi.

Esistono siti che nascono solo con questa finalità, un surrogato delle slot machine tradizionali a soldi e che offrono giri gratuiti: nella maggior parte dei casi non si investono soldi veri ma neanche si vincono. Una sorta di modalità demo per prendere confidenza con lo strumento.

Come funzionano le slot online

Parlando in generale di slot machine online, non solo quelle gratis, qual è il meccanismo che è alla base di questi dispositivi in rete? Un approccio semplificato rispetto alle slot tradizionali che lascia anche qualche spazio a dubbi ed interpretazioni.

Le slot fisiche infatti sarebbero, per alcuni, più affidabili in quanto si ha un contatto fisico, diretto con lo strumento ed eventuali magagne potrebbero saltare all’occhio da subito; per dirla in altri termini, potrebbe essere molto più complesso stabilire se un sito internet sta usando qualche espediente per truccare i giri.

Alla base delle slot online vi è un software che va a replicare il più fedelmente possibile il meccanismo delle macchine fisiche. Basta cliccare sul pulsante start ed iniziare a far girare i rulli virtuali. Il generatore di numeri dovrebbe essere totalmente casuale: quindi, come si diceva, non esistono tecniche per capire come o quando poter vincere. Solo fortuna o sfortuna, nient’altro; che poi in fondo, è proprio questo che attira milioni di giocatori.