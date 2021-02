Sindaco Dottarelli: “La sentenza del Consiglio di Stato mette fine al progetto della centrale geotermica di Torre Alfina”

NewTuscia – BOLSENA – La sentenza del Consiglio di Stato sulla centrale geotermica di Torre Alfina mette la parola fine ad un progetto che abbiamo combattuto, lungo un percorso d ifficile e tortuoso.

Finalmente abbiamo la certezza che una prima vittoria è in tasca. Torre Alfina è il primo dei due progetti della Itw –Lkw a pochi chilometri di distanza, ed è il primo ad essere stato cancellato dalla giustizia. Abbiamo avuto sempre la consapevolezza di compiere una battaglia dalla parte della ragione, ma spesso siamo stati poco ascoltati.

In questo momento l’attenzione è sul ricorso per l’impianto di Castel Giorgio, stiamo aspettando la sentenza del 14 gennaio, ma dopo Torre Aldina, siamo molto fiduciosi. Questo tipo di impianto non è fattibile in una zona come la nostra, non può essere intrapreso il discorso rinnovabili a discapito dell’ambiente.

Complimenti al sindaco Angelo Ghinassi, il suo percorso è stato ineccepibile e complimenti a tutti i sindaci con cui stiamo portando avanti una vera sfida a tutela del nostro territorio.

Paolo Dottarelli

Sindaco di Bolsena