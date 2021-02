Sesta puntata di “Luce Nuova sui fatti”: speciale su Civita di Bagnoregio candidata al titolo Unesco

NewTuscia – BAGNOREGIO – Sesta puntata di “Luce Nuova sui fatti”: ci sarà uno speciale sulla candidatura ufficiale di Civita di Bagnoregio a sito italiano per il titolo Unesco.

Civita di Bagnoregio sarà protagonista giovedì 11 febbraio, in diretta su Tele Lazio Nord e sulle pagine social del circuito TLN, per ripercorrere tutte le tappe che

hanno portato il borgo della Tuscia a diventare il sito italiano ufficiale per la candidatura Unesco del 2022 a Parigi.

Il dossier presentato da Casa Civita Srl, la partecipa del Comune di Bagnoregio che si occupa in esclusiva della promozione turistica di Civita, ha avuto grande successo e convinto i rappresentanti Unesco Italia.

Nel corso della puntata saranno intervistati l’assessore al Turismo della Regione Lazio, l’On. Giovanna Pugliese; il sindaco di Bagnoregio Luca Profili e l’amministratore unico di Casa Civita, Francesco Bigiotti.

La crescita record delle presenze turistiche, la diffusione mediatica di rilievo internazionale, il ruolo della Regione Lazio e

le strategie messe in campo per la promozione tu ristica saranno analizzate punto per punto dagli ospiti della sesta puntata di “Luce Nuova sui fatti”.

Condurranno in studio Gaetano Alaimo, Arianna Cigni e Stefano Stefanini.

Sarà collegata come opinionista fissa Wanda Cherubini di Tusciatimes.

“Luce Nuova sui fatti” andrà in onda in diretta, oltreché su Tele Lazio Nord (canale 629 Dtt e 5664 e 5675 Sky), sulle pagine facebook di NewTuscia.it, Luce Nuova sui fatti di NewTuscia.it-TLN, Viterbobews24.it, Tusciatimes, Lafune, Lacittanews e sul circuito TLN.

Per informazioni e partecipare: 340/9409572 – lucenuovasuifattitln@libero.it