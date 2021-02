Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio, Italia del 09/02/2021

Viterbo

Condizioni di tempo instabile con piogge diffuse nelle ore mattutine e poi anche nel pomeriggio; temporaneo miglioramento in serata prima di un nuovo peggioramento da ovest. Temperature comprese tra +8°C e +13°C.

Lazio

Tempo instabile nel corso della giornata con piogge diffuse su tutta la regione, fenomeni temporaleschi sul Basso Lazio e neve sui rilievi fino a 1400- 1600 metri di quota. Precipitazioni sparse anche tra le ore serali e la notte.

AL NORD

Giornata per lo più instabile al nord: al mattino molte nubi sui settori centro-orientali con pioviggini sparse, qualche apertura sulle regioni occidentali. Al pomeriggio fenomeni assenti con variabilità asciutta ovunque. In serata attese piogge dapprima sulla Liguria; precipitazioni in estensione nella notte su tutto il settentrione. Neve in calo fin sui 600-800 metri.

AL CENTRO

Molte piogge al mattino, specie sui settori Tirrenici, con cieli irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio residue piogge tra Toscana e Lazio, più asciutto sui versanti Adriatici. In serata non sono attese grosse variazioni; peggiora nuovamente nella notte con fenomeni diffusi tra Toscana, Umbria e Lazio. Neve dai 1300-1400 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata piovosa ed instabile al meridione: al mattino schiarite e piogge su tutti i settori, anche a carattere di nubifragio tra Campania e Basilicata. Al pomeriggio precipitazioni in generale diminuzione e locali schiarite sulla Sicilia meridionale. In serata residui fenomeni tra Campania e Sardegna; altrove i cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi.

Temperature stazionarie o in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos