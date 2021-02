Incidente oggi a Fabrica di Roma – un ferito grave e due donne in ospedale

NewTuscia – FABRICA DI ROMA – Incidente oggi, in tarda mattinata, sul territorio di Fabrica di Roma, sulla via Falerina, km 7.800.

L’incidente ha coinvolto in totale tre autovetture. La dinamica è in fase di studio da parte dei Carabinieri e dalla Polizia locale di Fabrica presenti sul posto.

L’incidente ha riguardato in primo luogo due autovetture che marciavano in senso opposto e solo dopo si è scontrata un’altra vettura. Le prime due hanno riportato danni più ingenti. Sulle due auto, che hanno avuto un incidente quasi frontale, erano presenti rispettivamente un conducente e due donne, madre e figlia. Nella terza autovettura era presente solo il conducente.

Tutti i coinvolti dovrebbero essere tutti residenti a Fabrica di Roma. Il giovane conducente dell’auto che ha avuto il primo impatto è stato trasportato in ospedale in codice rosso con eliosoccorso. Le due donne invece sono state trasportate in ospedale ma non abbiamo ancora notizie sul loro stato di salute. Al momento dei soccorsi erano però coscienti.

La terza autovettura non ha subito grandi danni e il conducente al momento dei soccorsi non ha necessitato di cure particolari.

I vigili del Fuoco del distaccamento di Civita Castellana sono intervenuti con 5 unità di personale, 1 mezzo pesante e un fuoristrada. Hanno subito stabilizzato le persone coinvolte nell’incidente in assistenza al 118 e messo in sicurezza le auto.

Non c’è stata necessità di estrarre le persone dai veicoli in quanto erano già tutti fuori. Il conducente della prima auto, a quanto pare, sembra essere stato sbalzato fuori dall’auto stessa al momento dell’impatto.