Girone E e girone G – tutto sulla 16 giornata del campionato serie D

NewTuscia – facciamo il punto della 16 giornata del campionato

GIRONE E:

Cade 2-0 in trasferta la capolista Cannara (29 punti) opposta ad un ottimo San Donato Tavernelle (19) in rete Caciagli su calcio di rigore e Polvani. Approfitta, dello scivolone del Cannara, Il Trastevere (28) che batte sul suo campo 3-0 il Triferno Lerchi (25) nel big match di giornata, e si avvicina alla vetta, in gol Sabelli, Milani su calcio di rigore nel primo tempo, Fontana trova il tris nella ripresa, gli uomini di Pirozzi brindano al quarto successo consecutivo. Il Montevarchi (26) supera tra le mura amiche 2-1 la Sangiovannese (21) in rete nel primo tempo Frugoli e Lischi nel primo tempo, mentre nella ripresa accorciava Mencagli. Il Lornano Badesse (26) travolge lo Scandicci (9) 3-1, in rete Sorrentino doppietta e Chiti, mentre per gli ospiti a segno Ferretti. Trestina (24) Grassina (11) rinviata. Il Follonica Gavorrano (22) supera 1-0 il Montespaccato (13) decisivo il calcio di rigore di Lo Scicco. La Pianese (20) batte di misura 1-0 l’ Ostia Mare (15) rete di Zini . Male il Siena (19) sconfitta 2-1 sul terreno della Sinalunghese (16), Corsetti porta avanti i locali, pareggio di Guidone ma Doka in extremis regala i tre punti a Mammorini. Male la Flaminia (18) che viene sconfitta 3-1 a Foligno (19), e ora piomba in zona play out. Travolgente inizio degli umbri che con uno- due ad inizio gara firmato Dondoni e Mancini, spianano la strada, in seguito laziali sfortunati con Sciamanna che colpisce una traversa, Staffa riesce ad accorciare le distanze, ma ad inizio ripresa su rigore Zerbo chiude il match. Sconfitta pesante per gli uomini di Punzi che il prossimo turno se la dovranno vedere con il Trastevere seconda forza del torneo.

GIRONE G

Nel big match di giornata pari 1-1 tra la capolista Latina (29 punti) e la Nocerina (27) terza forza del torneo, succede tutto nel primo tempo vantaggio locale con Esposito, pareggio di Impagliazzo. Sale in seconda posizione la Vis Artena (28) che nel suo domicilio regola 2-0 il Carbonia (23), succede tutto nel primo tempo in rete Paolacci e Alonzi, nella ripresa espulso Paolacci per gioco scorretto, ma il risultato non cambia. Savoia (27) Nola (10) termina 0-0. Monterosi (26) Giuliano (11) rinviata. Il Muravera (24) supera 3-2 l’ Arzachena (12), per i locali in rete Masia Virdis e Pinna per gli ospiti doppietta di Defendi. Afragolese (11) Insieme Formia (22) termina 0-2 in rete Chinappi e Gomez Varas. Lanusei (21) Torres (12) Finisce 0-0. Sale il Latte Dolce Sassari (18) vittorioso tra le mura amiche 1-0 sul Gladiator, il sigillo è di Scotto nella ripresa. Cassino (18) Nuova Florida (18) rinviata.