Cannabis legale, boom in Italia. Qual è la situazione attuale

NewTuscia – Un tema estremamente delicato ma anche molto attuale, con le normative che si susseguono di mese in mese andando a dipingere scenari sempre nuovi. Si parla di cannabis legale, quella che nel 2020 ha vissuto un vero e proprio boom malgrado la diffusione della pandemia che, invece, ha influito in modo molto negativo su tutti i comparti sociali ed economici.

Cannabis light, questa per la precisione è la parola da tenere a mente. Un concetto nuovo, basato su una declinazione rivista e recente della sostanza, che è riuscito a far breccia negli interessi dei consumatori e, in parte, anche nelle maglie della normativa italiana. Una filiera enorme che parte dalla coltivazione ed arriva fino ai negozi fisici (spuntati come funghi nelle nostre città) presso i quali è possibile acquistare la cannabis light, passando per i tanti siti e portali che mettono a disposizione di tutto e di più sul tema cannabis light, come nel caso di Zamnesia.

Perché in piena pandemia, anche questo comparto ha visto un crollo evidente ed abbastanza facile da spiegare del giro di affari dei negozi fisici, con un contemporaneo incremento per quanto riguarda il volume di acquisti in rete, tramite i siti.

La normativa sulla Cannabis Light

La cannabis light quindi è stata sdoganata: si parla della versione a basso contenuto di Thc, ovvero il cannabinoide che è responsabile dell’effetto psicoattivo e che quindi genera il cosiddetto ‘sballo’. È il caso ad esempio della varietà OG Kush, nota per gli effetti psicoattivi oltre che per la forma caratteristica e per l’odore.

Viceversa la versione light vede alte soglie del cannabidiolo, che invece non ha effetti psicoattivi ma che anzi viene impiegato in ambito curativo o come integratore alimentare. Ecco allora che il settore riferito alla vendita di prodotti ricchi di Cbd (cannabidiolo) ha visto sviluppare una domanda crescente che ha generato un mercato estremamente ricco ed articolato.

A livello legale, il tutto trova fondamento nella legge n.242 del 2016. Da allora si è assistito ad un tira e molla costante con sentenze di matrice diametralmente opposte: come quella che è andato a classificare, lo scorso ottobre 2020, il Cbd alla stregua di sostanza stupefacente mettendo in ginocchio un settore che produceva diverse centinaia di milioni di euro.

Da allora il mondo della cannabis light, che nel frattempo si era organizzato mettendo in piedi una rete piuttosto sostanziosa fatta di realtà attive nella produzione e nella vendita della sostanza, vive di incertezze, oltre che di polemiche e proteste verso quel provvedimento, per nulla in linea con quanto accade invece negli altri paesi. A partire dagli Usa, dove con la cannabis light si tirano su tantissimi soldi che rimpinguano le casse dello stato.