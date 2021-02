Buon secondo compleanno Tele Lazio Nord!

NewTuscia – VITERBO – Due anni e sembra ieri! Tele Lazio Nord ha compiuto ieri due anni e li ha festeggiati nelle dovute maniere con un palinsesto specifici ed un quiz ad hoc.

La programmazione è cominciata alle 12 con Diretta sport, condotta dalla triade Beatrice Grani, Luca Tofani e Claudio Petricca, che ha commentato la brillante vittoria della Viterbese a Bari con la seconda in classifica. Una vittoria che ben si addice con i due anni dell’emittente dell’editore Riccardo Scifo, che ha fortemente creduto in questo progetto che riporta stabilmente la televisione nella Tuscia dopo tanto, troppo tempo.

Dopo la Viterbese è andata in onda la gara del Volley-Life, con la telecronaca di Fabrizio Pignatelli.

Il pomeriggio è proseguito con un’edizione straordinaria di Drive In, condotta da Maurizio Donsanti, accompagnato stavolta da Mammorappo e Alessia Spolverini: è stata un’edizione tutta da gustare con un quiz creato per gli spettatori a casa, condotta da Mammorappo ed Alessia Spolverini. Record di visualizzazioni per lo spot del quiz, con Mammorappo che ha inscenato una gag con una giovanissimo Mike Bongiorno sulla domanda legata al controfagotto di Verdi. Davvero, da “morire” la simpatia di Mammorappo, viterbese verace, che ha simulato di non capire le difficilissime domande del Mike nazionale.

Dopo il quiz è stata la volta di Tg News24 edizione speciale per celebrare i due anni di TLN con interviste a personaggi della politica, economia, sanità e sport e, subito dopo, con “Studio Stadio” di Alessio Campana.

I due anni, poi, coincidono con un nuovo logo moderno e al passo con la comunicazione appositamente creato per Tele Lazio Nord.

E, a Tele Lazio Nord, la grande novità è “Luce Nuova sui fatti”, la trasmissione prodotta da NewTuscia Italia e condotta da Gaetano Alaimo ed Arianna Cigni. Un format di approfondimento tutto nuovo, basata su una sezione informativa diversa ogni settimana e un tema portante ogni puntata. Il programma ha già fatto riscontrare un grande riscontro di pubblico e ha l’ambizione di essere un punto di riferimento per parlare di argomenti di largo respiro, sia locali che nazionali, invitando i protagonisti dei fatti di tutti i giorni ma anche di storie e fatti che, dopo anni, nascondono ancora tanto da scoprire e fare conoscere. Grazie all’editore ed alla regia per la fiducia che ci hanno concesso!

Buon secondo compleanno Tele Lazio Nord!