Arci Viterbo: “Una firma contro la propaganda fascista”

NewTuscia – VITERBO – Arci Viterbo e Anpi Sezione di Viterbo aderiscono e invitano tutte le cittadine e i cittadini ad aderire all’Anagrafe antifascista e a firmare la proposta di legge di iniziativa popolare contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti al fascismo e al nazismo.

L’Anagrafe antifascista (www.anagrafeantifascista.it) è una comunità virtuale di valori, aperta a tutti coloro che si riconoscono nei principî della Carta di Stazzema «che sono alla base della nostra Democrazia, della Costituzione Italiana, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, del Parco Nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema.

Iscriversi significa “essere per”: un mondo senza guerre, terrore e forme di oppressione; un futuro migliore, di progresso sostenibile, bellezza e civiltà; la fiducia nell’uomo e nelle sue potenzialità, nella ragione, nella cultura.

[…] Essere antifascisti è una battaglia di civiltà: è l’affermazione di un universo di idee e di valori opposti ai totalitarismi».

È possibile aderire all’Anagrafe antifascista sul sito www.anagrafeantifascista.it. Per firmare la legge di iniziativa popolare contro la propaganda basta recarsi al proprio Comune di residenza (a Viterbo, in via F. Ascenzi 1); se nel tuo Comune non si trova il modulo è possibile segnalarlo alla e-mail info@anagrafeantifascista.it.

—