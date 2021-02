Volley Life Viterbo: domenica l’Armundia Virtus Roma ospite al Palavolley

NewTuscia – VITERBO – Domenica 7 febbraio 2021 andrà in scena la terza giornata del campionato di serie B maschile di pallavolo, girone G2, che vedrà in scena il match tra Volley Life Viterbo e Armundia Virtus Roma alle ore 18 presso il Palavolley di Viterbo. La partita sarà visibile sul canale 629 del digitale terrestre (Telelazionord), per chi fosse della provincia viterbese, altrimenti tramite l’omonima applicazione scaricabile gratuitamente da App Store e Play Store.

Un incontro che ci regalerà molte emozioni con due squadre pronte a darsi lotta per risalire la classifica e non perdere il passo dei club in alta quota. I viterbesi, che arrivano da due sconfitte, sono riusciti a conquistare il loro primo punto del torneo nel match scorso tra le mura della SS Lazio Pallavolo e vorrebbero ripetere la prestazione, magari, portando a casa 3 punti e quindi la prima vittoria nel girone.

Dall’altro lato abbiamo la Virtus Roma, che viene da una vittoria rifilata al Monterotondo per 3 set a 1 e vuole assolutamente iniziare una serie positiva. Ai microfoni di Fabrizio Pignatelli hanno parlato il capitano della Volley Life, Luca Genna, e il coach Matteo Antonucci.

Parola allo schiacciatore dei viterbesi: “La partita di domenica sarà molto importante, veniamo da due sconfitte e per noi sarà uno scontro diretto fondamentale per la lotta salvezza. Abbiamo bisogno di fare punti ma domenica saranno difficili da conquistare, in quanto affronteremo una squadra ostica, molto esperta e con un’ottima difesa. Dobbiamo stare molto attenti alla coppia Assennato-Rinaldi (schiacciatore e opposto), punti di riferimento dell’attacco per il team romano. Un nostro punto debole, sul quale stiamo lavorando, è la mentalità. Molte volte ci siamo trovati sotto di punti ad inizio set senza poi riuscire a recuperarli. In settimana abbiamo lavorato molto sull’attacco, con risultati più che positivi”.

Ora la parola al mister viterbese Matteo Antonucci: “Grande è la voglia di fare bene e di dimostrare i nostri miglioramenti tecnici, maturati durante la settimana di allenamento. Veniamo da due sconfitte, ma con un punto guadagnato nel match scorso dove i ragazzi hanno dimostrato un forte carattere che spero di vedere anche domenica sul rettangolo di casa nostra. In campo avremo giocatori giovanissimi supportati però da una coppia più esperta, Luca Genna e Marco Piscopo. Spero che questo mix possa far bene e spero che la squadra possa affermarsi sotto un punto di vista agonistico”.

A questo punto non posso far altro che darvi appuntamento a domenica, alle ore 18, in diretta televisiva dal Palavolley per seguire quello che sarà un match emozionante.

Firma

Fabrizio Giuseppe Pignatelli (Responsabile ufficio stampa Volley Life Viterbo)