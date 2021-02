A Rieti la 2^ Prova del Cross Regionale laziale

NewTuscia – RIETI – Nella cornice della cittadella militare Nubich all’aereoporto Ciuffelli di Rieti, si è svolta domenica 7 febbraio la seconda tappa del campionato regionale di corsa campestre, aperto alla partecipazione delle categorie Master, Giovanili con il Trofeo Cadetti/e e con il Challege Assoluto di Cross Corto. A farla da padrone è stata soprattutto la pioggia e tantissimo vento che ha appesantito e reso particolarmente impegnativo il percorso ricavato all’interno dell’aeroporto, complicando non poco la gara a quanti sono abituati a cimentarsi prevalentemente in pista. In gara anche i fratelli Matteo e Sara Cianchelli, che difendevano i colori delle due compagini viterbesi dell’Atletica Alto Lazio e della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo. Buona la prova di Matteo, che in queste condizioni si migliora nettamente nella prova dei 3 Km. del Cross Corto correndo la distanza in 9’53”0 e classificandosi al 24 posto (5° della categoria Allievi) nella gara che ha visto al via circa 90 concorrenti. Buona prova anche per la sorella Sara, specialista nelle prove di Marcia, che si tiene occupata momentaneamente con le prove di Cross e che ottiene nella categoria Cadette la 20^ posizione con 7’53” nella gara dei 2Km. il 28 febbraio i due atleti sono attesi a Fiumicino dove si disputerà l’ultima prova del circuito laziale con gare valide anche per l’assegnazione del titolo regionale individuale per il 2021. (G.M.)