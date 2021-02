La Maury’s Com Cavi Tuscania in casa della capolista Pineto

NewTuscia – TUSCANIA – Trasferta in Abruzzo per la Maury’s Com Cavi Tuscania dove domani alle 18 affronterà Abba Pineto nell’incontro valido per la quarta giornata di ritorno del girone blu della serie A3 Credem Banca.

Dopo la pausa di Coppa, seguita all’inatteso passo falso interno con Grottazzolina, i ragazzi di Paolo Tofoli si trovano ad affrontare una delle tre attuali capolista, una formazione in serie positiva da ben nove giornate.

All’andata finì 3/0 per Tuscania con Cesare Gradi tra i migliori in campo. Proprio al laterale bianco azzurro abbiamo chiesto di presentarci il match.

“Delle quattro squadre che sono in alto nella classifica Pineto è al momento la squadra in miglior forma -afferma. Rispetto all’andata, l’arrivo di Michele Morelli gli ha fatto fare veramente un salto di qualità. A parte che è un opposto da A2, ha fatto sì che gli altri siano più ‘scaricati’ e quindi attacchino anche con meno pressione. Stanno tutti giocando bene e sarà una partita tosta, punto punto. La differenza sarà sicuramente nei dettagli. Per quanto ci riguarda, andremo a Pineto con il massimo della carica, con tanta voglia di vincere e di ripetere l’andata”.

Probabile formazione dei padroni di casa: Partenio al palleggio con Morelli opposto, Held e Cattaneo schiacciatori, Trillini e Meleddu al centro, libero Giaffreda.

Si gioca alle 18 al Palavolley S. Maria di Pineto, agli ordini dei signori Ugo Feriozzi e Lorenzo Mattei.

Diretta Legavolley.tv