Partono le trasmissioni di Radio Onda UER

NEwTuscia – ROMA – Dopo una fase sperimentale iniziata nel dicembre scorso, sono finalmente iniziate le trasmissioni di Radio Onda UER.

Questa web radio è nata nell’ambito delle attività di Formazione Integrale dell’Università Europea di Roma ed è realizzata in collaborazione con gli studenti dello stesso ateneo.

Si può già visitare la pagina di Radio Onda UER, dove sono presenti alcuni podcast di trasmissioni da ascoltare e scaricare:

https://www.universitaeuropeadiroma.it/formazioneintegrale/radio-onda-uer/

Il palinsesto iniziale prevede trasmissioni su temi di responsabilità sociale, eccellenza umana, formazione integrale, sport, cultura, musica e spiritualità. Gradualmente si aggiungeranno programmi su altri argomenti, suggeriti anche dai giovani universitari.

“L’avvio di Radio Onda UER rappresenta un passo molto importante per la nostra giovane università”, spiega il giornalista Carlo Climati, coordinatore dell’iniziativa. “Stiamo vivendo un’esperienza bellissima di dialogo con i nostri studenti, che collaborano attivamente alle trasmissioni. La nostra principale fonte di ispirazione sono i Messaggi per le Giornate Mondiali delle Comunicazioni Sociali di Papa Francesco. Questa web radio, infatti, vuole diffondere una cultura di dialogo, di incontro e di accoglienza. Non ci limiteremo solo a comunicare, ma sapremo anche e soprattutto ascoltare, dando spazio a tutte e a tutti”.

“Uno speciale ringraziamento vorrei dedicarlo al Rettore Padre Pedro Barrajón LC, che ha creduto fin dall’inizio in questa affascinante avventura”, conclude Carlo Climati. “E poi al Prof. Guido Traversa, a Padre Gonzalo Monzón LC e ai miei compagni della squadra di Formazione Integrale. L’avventura è appena cominciata. Ci auguriamo che il nostro entusiasmo e quello dei nostri studenti possa accompagnare le persone che ascoltano Radio Onda UER, aiutandole a sognare e donando loro un messaggio di speranza”.