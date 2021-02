Meteo, previsioni per il 06/02/2021

Viterbo

Sabato. Condizioni di tempo stabile con sole prevalente al mattino e poi anche nel corso del pomeriggio; in serata le condizioni meteo rimarranno invariate con tempo asciutto. Temperature comprese tra +5°C e +17°C.

Domenica. Tempo instabile nel corso della giornata con piogge abbondanti nelle ore mattutine e pomeridiane; precipitazioni attese anche nelle ore serali. Temperature comprese tra +7°C e +11°C.

Lazio

Sabato. Giornata caratterizzata dal tempo stabile con sole prevalente sulla costa e sulle zone interne nelle ore diurne; qualche nube in transito nella serata, ma sempre con assenza di fenomeni.

Domenica. Tempo instabile nella giornata con piogge abbondanti sia in mattinata sia poi nel pomeriggio; nessun miglioramento atteso nelle ore serali.

AL NORD

Tempo in progressivo peggioramento sulle regioni settentrionali: al mattino molte nubi e pioviggini sparse tra Piemonte, Liguria e Friuli. Al pomeriggio precipitazioni anche sull’arco Alpino occidentali, altrove non sono previste variazioni. In serata piogge in estensione a tutte le regioni. Neve in calo fin verso i 1100 metri.

AL CENTRO

Molte aperture sulle regioni centrali al mattino, con nubi basse sulle coste Adriatiche. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su Toscana, Umbria e Marche. In serata nubi in transito su tutti i settori, piogge in estensione da occidente nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata nel complesso stabile al meridione, con cieli sereni ovunque, ad eccezione di nubi basse tra le coste Adriatiche e Ioniche. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. In serata poco nuvoloso ovunque, locali piogge sulla Sardegna nord-occidentale.

Temperature in generale calo nei valori minimi, massime stazionarie o in aumento al centro-sud, in lieve diminuzione al nord.