“L’Europa alla prova del Coronavirus. Una sfida o un’occasione mancata?” Diretta pagina Facebook On. Luisa Regimenti, europarlamentare Lega

NewTuscia – Domani, 6 febbraio, alle ore 10,30, in diretta sulla sua pagina Facebook (www.fb.com/RegimentiLuisa), l’europarlamentare della Lega Luisa Regimenti, responsabile Sanità per il partito nel Lazio, presenterà nel corso di un webinar il suo libro dal titolo “L’Europa alla prova del Coronavirus. Una sfida o un’occasione mancata?”.

Al dibattito prenderanno parte altri esponenti del Carroccio: i deputati Claudio Durigon e Francesco Zicchieri, rispettivamente coordinatore regionale del Lazio e responsabile del Centro-Sud; Angelo Orlando Tripodi, capogruppo in Regione Lazio e i consiglieri Giuseppe Emanuele Cangemi, Pasquale Ciacciarelli e Laura Cartaginese; i senatori William De Vecchis, responsabile organizzativo e Gianfranco Rufa, commissario per la Provincia di Latina; la deputata Francesca Gerardi, componente del direttivo regionale del Lazio.

Partecipano, inoltre, Arcangelo Di Cola, Federica Felicetti, Simona Iacovacci, Andrea Nardi.

Modera Matteo Giancola.

Nel volume, edito da oVer Edizioni (www.overedizioni.it) e scaricabile gratuitamente dalle piattaforme on line Amazon, Kobo, IBS e Feltrinelli, con prefazione di Matteo Salvini, la Regimenti sottolinea come “l’epidemia ha messo in evidenza le debolezze del sistema pubblico italiano, che nonostante sia apprezzato in tutto il mondo e offra eccellenze di alto livello ha rischiato di implodere. Servono investimenti a lungo termine e una riforma che parta dalle nuove esigenze di digitalizzazione del sistema sanitario”.