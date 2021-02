Jvc – Orte, tutto pronto per il derby

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Conto alla rovescia quasi concluso a Civita Castellana, dove fra meno di 24 ore l’Ecosantagata Jvc affronterà il Volley club Orte nella nuova puntata dell’ormai tradizionale derby fra le due formazioni della Tuscia di serie B.

Il fischio d’inizio è previsto alle ore 17.

I numerosi appassionati di pallavolo che non potranno essere presenti al Palasmargiassi, in ossequio alle normative anti-Covid, avranno comunque l’opportunità di seguire in diretta tutta la gara grazie al servizio messo a disposizione della Jvc Civita Castellana, che trasmetterà il match sulla sua pagina Facebook con il commento di Francesco Soli.

A meno di un recupero prodigioso dell’ultimo minuto, l’Ecosantagata dovrà affrontare il derby senza l’apporto del suo capitano, Pietro Di Meo, uscito infortunato sabato scorso nella gara di Pontedera e alle prese con un sospetto stiramento alla pianta del piede. Gli altri giocatori del roster sono invece tutti disponibili.

Jvc Civita Castellana