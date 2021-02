La biblioteca comunale di Tarquinia riapre al pubblico da lunedì 8

Prenotazione delle postazioni di studio

La prenotazione deve essere effettuata per mail o per telefono.

E’ possibile da 3 giorni fino ad 1 giorno prima ed è ritenuta valida solo se confermata.All’utente che arriva senza prenotazione è consentito l’accesso solamente se non è statoraggiunto il limite massimo di compresenza.

Le prenotazioni regolarmente effettuate ma non usufruite nell’arco dei 15 minutisuccessivi alla prenotazione sono annullate e ritenute riprenotabili.