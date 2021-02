Decreto Milleproroghe, Anar: “Emendamenti vergognosi a favore degli Ncc irregolari”

NewTuscia – ROMA – Continua imperterrita l’intromissione nella legge quadro del servizio pubblico non di linea comparto noleggio con conducente di taluni esponenti politici con emendamenti mirati questa volta ad una

sanatoria libera tutti.



È quanto dichiara in una nota l’a.n.a.r-Associazione nazionale autonoleggi riuniti.

A fronte della nostra quotidiana battaglia ai comuni di tutta Italia, fatta di istanze e denunce anche penali,

finite con revoche e sequestri per i mancati controlli sulle autorizzazioni ncc, si riscontra la totale

mancanza da parte del parlamento ad aiutarci a ripulire definitivamente il nostro settore.

Anzi si chiede di sanare tutti gli abusi, convertendo le autorizzazioni naturalmente e magicamente dal piccolo paese a

quella SPQR del comune di Roma dove è concentrato la quasi totalità del lavoro in controtendenza anche

con la sentenza della cassazione n.178/21 che ha riconosciuto il reato di falsità ideologica a chi svolge

l’attivita’ di noleggio con conducente dichiarando di operare in una zona e invece esercita l’attività in un

altro comune.

Quello che per la cassazione e’ un reato, per il parlamento diventa un incentivo a delinquere – come spiegano i rappresentanti dell’anar. Auspicando il ritiro degli emendamenti in questione – concludono nella nota- ribadiamo con forza che il servizio di noleggio con conducente è e deve rimanere un servizio di natura locale.