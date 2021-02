Comune di Montalto di Castro. Riapre al pubblico la biblioteca comunale

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Dopo il provvedimento governativo sull’emergenza sanitaria, la biblioteca comunale di Montalto di castro riapre al pubblico da lunedì 8 febbraio. Restano invariati i giorni e gli orari di apertura, ovvero dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Per accedere alle sale lettura e studio, al prestito e alla consultazione dei libri, è tuttavia obbligatorio effettuare la prenotazione contattando il numero 0766 870195 o scrivendo a biblioteca@comune.montaltodicastro.vt.it

«Nonostante il periodo emergenziale che stiamo vivendo – dichiara l’assessore alla cultura Silvia Nardi – la biblioteca comunale è una realtà che ha continuato ad offrire agli utenti servizi basilari quali prestito e restituzione dei libri. In questo periodo ha inoltre messo in atto strategie per continuare a promuovere la lettura in linea con quanto investito in questi anni. Finalmente, seppur nel rispetto delle normative vigenti, sarà di nuovo possibile accedere alle sale lettura. Inoltre – conclude Silvia Nardi – visto l’ottenimento per la seconda volta della qualifica di “Città che legge” per il biennio 2020-2021, lavoreremo su idee e progetti per stimolare e continuare la promozione della cultura».