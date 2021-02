ANEC Lazio lancia la campagna #MiMancailCinema

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

Da un anno la pandemia da Covid-19 ha sconvolto la vita e le attività di tutti noi e delle nostre imprese, sottoponendoci a stress, sofferenza e sacrifici, e cambiando radicalmente tutte le nostre abitudini.

I Cinema, luogo di intrattenimento e di offerta culturale sul territorio, ma soprattutto centri di aggregazione, sono stati tra i primi a chiudere forzatamente e quelli più colpiti al cuore dall’emergenza sanitaria, non solo per le norme legate al contenimento del contagio ma anche per il cambiamento forzato delle abitudini.

I Cinema hanno chiuso, gli spettatori sono stati costretti a restare a casa e i film costretti ad uscire sulle piattaforme on-line.

Oggi con #MiMancailCinema ANEC Lazio vuole ribadire che L’EMOZIONE DI UN FILM E’ SOLO AL CINEMA e che TORNEREMO PRESTO ad emozionarci in sala.

La campagna invita tutti a condividere le esperienze più emozionanti al Cinema, spettatori ma anche operatori e protagonisti del Cinema ed Istituzioni, per ricordare che nessuna esperienza è emozionante come quella di andare al Cinema.

INVITIAMO TUTTI A CONDIVIDERE I NOSTRI POST SUI SOCIAL, METTERE LIKE E COMMENTARE CON LA PROPRIA ESPERIENZA PIÙ EMOZIONANTE AL CINEMA:

Facebook: https://fb.watch/3qqua9LlCS/

Twitter: https://twitter.com/ANEC_Lazio/status/1356972979419312131

Blog ANEC Lazio: http://www.aneclazio.com/2021/02/03/mimancailcinema-emozione-film/