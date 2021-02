Ambiente, domani presentazione online libro Chicco Testa con Paita, Borgomeo, Ferrante e Tidei

NewTuscia – ROMA – “Cosa significa occuparsi di ambiente oggi? A questa e a tante altre domande legate al tema della crescita e del green sarà dedicata la presentazione online del libro del presidente FISE Assoambiente Chicco Testa. L’appuntamento è venerdì 5 febbraio, alle 17.30, sulla pagina Facebook della presidente della commissione Attività produttive e Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva). Oltreall’autore e a Tidei parteciperanno anche Francesco Borgomeo (AD Saxa Gres SpA), Raffaella Paita (Presidente Commissione Trasporti Camera dei Deputati) e Francesco Ferrante (Vicepresidente Kyoto Club). “La presentazione del libro di Testa – spiega Tidei – aprirà un momento di confronto proficuo tra opinioni anche diverse su un tema cruciale per lo sviluppo e per la crescita del Paese. Siamo chiamati a sfide imminenti, come il Recovery plan, e servono per questo idee e ragionamenti capaci di intercettare le soluzioni più idonee”.