Una Viterbese pratica batte 2-0 la Turris al Rocchi grazie alle reti di Baschirotto e Tounkara

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – La Viterbese, grazie alle reti di Baschirotto su corner e di Tounkara in contropiede, (entrambe le marcature dei gialloblù nella ripresa) si aggiudica tre punti pesanti in chiave salvezza uscendo momentaneamente dalla zona Play-Out. I gialloblù, pur non brillando, hanno sfruttato le occasioni che gli sono capitate ed hanno capitalizzato al massimo resistendo al ritorno della Turris. Domenica i gialloblù saranno di scena a Bari una gara dall’esito scontato, ma mai dire mai nel calcio.

Passiamo alle formazioni delle due squadre:

VITERBESE: Daga, Baschirotto, Mbende, Markic, Urso, Bensaja, Slandria, Palermo, Murilo, Tounkara, Simonelli.

A disposizione di Mr.Roberto Taurino: Maraolo, Bianchi, Bezziccheri, Ricci, Sibilia, Ammari, Adopo, Camilleri, Menghi, Besea, Tassi, Porru

TURRIS: Abagnale, Esempio, Loreto, Franco, Romano, Longo, Persano, Carannante, Rainone, Lame, Da Dalt

A disposizione Mr.Francesco Fabiano: LoNoce, Barone, Giuannoine, Ventola, Fabiano, Esposito, Alma, Salazaro, Ignazio, D’Alessandro

Arbitro: Michele Giordano di Novara

Assistenti: Emilio Micalizzi di Palermo e Giuseppe Trischitta di Messina

Quarto Uomo: Daniele Rutella di Enna.

Note: Terreno in buone condizioni cielo leggermente nuvoloso.

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Primi minuti di studio delle due formazioni che si annullano a vicenda.

Al 5° cross di Baschirotto dalla fascia destra, per poco un difensore della Turris non devia in modo maldestro e non fa una clamorosa autorete. Il portiere della Turris, con qualche affanno, agguanta il pallone e lo fa suo in presa.

Al 7° tiro debole di Tounkara dai 25m, parato dal portiere della Turris Abagnale.

Nessuna emozione; partita nervosa e spezzettata da falli a centrocampo.

Al 30° viene ammonito Carannante della Turris per fallo su Urso.

Al 32° Turris vicina al vantaggio. Tiro di Romano e papera di Daga che per poco non riesce a parare, ma per fortuna manda in calcio d’angolo.

Al 33° gran tiro di Baschirotto, della Viterbese, deviato in corner dal portiere Abagnale. Calcio d’angolo per i gialloblù. Pallone scodellato in area. Colpo di testa di Mbende che manda abbondantemente a lato.

Al 37° Punizione per la Viterbese sulla trequarti. Batte Bensaja, un pallone, molto pericoloso, in area avversaria. Parata del portiere

della Turris.

Al 39° viene ammonito ingiustamente Simone Palermo, che in un contrasto aveva preso il pallone.

Al 44° punizione per la Viterbese dalla trequarti destra per fallo su Simonelli. Batte Bensaja. Il suo traversone si perde sul fondo.

La prima frazione di gioco termina con il risultato di 0-0, con il gioco che latita.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Al 2° corner per la Viterbese conquistato da Tounkara. Calcio d’angolo senza esito; la difesa campana libera la propria area di rigore.

Al 4° ammonito Franco della Turris per fallo su Simonelli. Punizione per la Viterbese dai 30m senza esito.

Al 6° viene ammonito Romano della Turris per fallo su Baschirotto.

Al 9° viene ammonito Mbende per gioco falloso.

Al 10° Turris pericolosa in attacco con Rainone che in rovesciata manda fuori.

Al 13° la Viterbese passa in vantaggio sugli sviluppi di un corner conquistato da Tounkara. Dalla bandierina batte Bensaja che mette in mezzo all’area dove Baschirotto, con bel piatto, mette in rete.

Al 14° doppio cambio nelle fila ospiti: escono Longo e Carannante; al loro posto fanno ingresso in campo Ventola e Giannone.

Al 22° cambio nella Viterbese: escono Simonelli e Palermo; al loro posto Bianchi e Besea.

Al 24° corner per la Turris senza esito. La difesa gialloblù libera.

Al 26° corner la Viterbese senza esito. La difesa campana libera.

Al 27° bella azione della Viterbese, conclusa da Bianchi, dal limite fuori di poco dall’incrocio dei pali.

Al 31° sostituzione nella Turris: esce Persano; fa ingresso in campo Alma.

La Turris prova il forcing offensivo.

Al 35° la Viterbese raddoppia in contropiede con Tounkara che, servito da Murilo, mette in rete.

Al 36° si accende una rissa a centrocampo. Vengono ammoniti Lame della Turris e Besea.

Al 37° la formazione ospite provvede ad una nuova sostituzione: entra D’Ignazio; al posto esce Loreto.

Al 39° cambio nella Viterbese: esce Murilo; al suo posto entra Bezziccheri.

Al 42° altre due sostituzioni nelle fila gialloblù: escono Salandria e Urso; e al loro posto entrano Adopo e Ricci.

Al 44° viene ammonito Dal Alt della Turris per gioco falloso.

Al 45° tiro di Giannone dalla distanza che si perde alta sopra la traversa.

Dopo 5min di recupero la Viterbese vince 2-0 e conquista tre punti d’oro chiave salvezza.

RISULTATI DELLA 3°GIORNATA DI RITORNO

FOGGIA-TERAMO 0-0

CASERTANA-POTENZA 1-0

PAGANESE-CATANZARO 1-0

PALERMO-TERNANA 1-1

VIBONESE-VIRTUS FRANCAVILLA 1-2

VITERBESE-TURRIS 2-0

BARI-CAVESE 1-1

BISCEGLIE-AVELLINO

JUVE STABIA-CATANIA

RIPOSA IL MONOPOLI

CLASSIFICA

TERNANA 53

BARI 42

AVELLINO 37

CATANIA 33 (-2)

FOGGIA 33

TERAMO 33

CATANZARO 32

VIRTUS FRANCAVILLA 28

TURRIS 27

CASERTANA 27

PALERMO 27

JUVE STABIA 26

VIBONESE 22

VITERBESE 22

MONOPOLI 20

POTENZA 17

BISCEGLIE 15

PAGANESE 15

CAVESE 13

PROSSIMO TURNO

BARI-VITERBESE

AVELLINO-PALERMO

CAVESE-PAGANESE

TERAMO-MONOPOLI

TURRIS-BISCEGLIE

VIRTUS FRANCAVILLA-JUVE STABIA

POTENZA-FOGGIA

CATANZARO-VIBONESE

TERNANA-CASERTANA

RIPOSERA’ IL CATANIA