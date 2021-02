Il vicedirettore Stefano Stefanini ricorda Salvatore Alaimo

Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – Caro Gaetano, ti siamo stati vicini quel 2 febbraio del 2013, in quel tristissimo momento di vuoto e di smarrimento….. noi tuoi colleghi, che oggi, come allora, condividiamo la stessa tua passione, che era anche quella di tuo padre Salvatore per i nostri lettori, che attraverso l’impegno di editore e di operatore dell’informazione del signor Salvatore hanno potuto apprezzare con immediatezza le notizie e le immagini da noi diramate sulla rete digitale ed in televisione.

Con Salvatore Alaimo abbiamo instaurato un prezioso rapporto di collaborazione, ma ancor di più di sincera amicizia. Ci ha accompagnato in questi anni di impegno e di crescita nell’impegno giornalistico con l’esempio della sua disponibilità, con le sue parole di incoraggiamento per i progetti che stavamo maturando insieme per far crescere la qualità ed il valore del nostro lavoro per i lettori ed il territorio.

Il vuoto lasciato dalla sua mancanza é stato colmato con l’impegno a proseguire e far crescere la nostra professionalità al servizio dei lettori che ci dimostrano la loro fiducia con sempre maggiore intensità e consenso.

Siamo certi di non deludere questo costante colloquio con i lettori: é questo che Salvatore si aspettava da noi, quando mi ha riferito la sua grande soddisfazione di vedere la crescita continua della tua, sua e nostra Newtuscia.

Vorrei ricordare oggi Salvatore Alaimo nell’ultimo impegno professionale che ci ha visti coinvolti sabato 26 gennaio 2013 a Viterbo, presso la Sala Regia di Palazzo dei Priori al convegno dei giornalisti dell’Unione Cattolica della Stampa Italiana, sulla presenza dei Valori cristiani e civili sulle reti digitali, a cui Salvatore ha collaborato con le immagini e la regia delle interviste. Sono immagini e momenti di impegno professionale e umano che rimarranno sempre nella memoria e nel cuore.

Caro Gaetano, credo che nel ricordo di Salvatore potremo migliorare sempre di più l’impegno in questa nostra esperienza affascinante al servizio dei lettori e dei telespettatori.

(*)vice direttore www.newtuscia.it Italia