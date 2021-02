Vetralla, attiva la app per la raccolta differenziata porta a porta

NewTuscia – VETRALLA – Il 15 febbraio partirà il servizio della raccolta differenziata porta a porta nel Comune di Vetralla. Già attiva la app da scaricare e da utilizzare come una pratica guida per il corretto conferimento.

Coloro che non sono stati trovati in casa per la distribuzione del kit di raccolta, delle locandine informative e calendario della raccolta, possono rivolgersi ai seguenti recapiti : numero verde

800 499 583 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle 13.00, oppure tramite mail: vetralla@tekneko.com al fine di fissare un appuntamento presso il Centro Servizi Tekneko.

Per ulteriori informazioni, locandine informative, calendario del conferimento, consultare anche il sito istituzionale del Comune di Vetralla : www.comune.vetralla.vt.it nello spazio dedicato alla raccolta rifiuti, raccolta differenziata e la pagina facebook del Comune di Vetralla .

AMMINISTRAZIONE COMUNE VETRALLA