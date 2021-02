Turismo. Marini (FI): “Il nuovo governo modifichi subito il Recovery Plan, 8 miliardi elemosina inaccettabile”

NewTuscia – ROMA – “Se Mario Draghi riuscirà a formare un nuovo governo e a ottenere la fiducia in Parlamento, la prima cosa da fare sarà mettere mano al Recovery Plan, pubblicato sul sito del Ministero dell’Economia, partendo dai fondi previsti per il turismo: 8 miliardi su 223,9 sono un’elemosina inaccettabile, per un comparto massacrato dalle chiusure dovute all’emergenza sanitaria”.

Giulio Marini, responsabile Turismo di Forza Italia nel Lazio, chiede “rispetto per lavoratori e imprese di un settore che, nel pre-Covid, incideva per il 13 per cento sul Prodotto Interno Lordo nazionale: 8 miliardi rappresentano appena il 3,6 per cento degli stanziamenti del Recovery Plan, che dovrebbero arrivare nel nostro Paese”.

“Ci auguriamo – conclude Marini – che il nuovo esecutivo, se nascerà, dimostri di avere davvero a cuore un comparto vitale per l’intera economia italiana, come il turismo, prevedendo almeno il raddoppio dei fondi indicati nel Recovery Plan”.