Taurino post Turris: “Poco belli ma sostanziosi, dovevamo cercare più verticalità”

VITERBO / Consueta conferenza post partita di mister Taurino

Mister, tolti 3 punti, prestazione un pò sottotono?

Si, devo essere onesto, la Turris ci ha aggrediti abbastanza, soprattutto nel primo tempo. Avevamo un po di pressione per l’importanza della partita. A mio avviso dovevamo andare più in verticale, ci siamo intestarditi con il palleggio dal basso, coinvolgendo troppo spesso Daga. Poi nel secondo tempo siamo stati pratici e di sostanza, a volte nel calcio le partite vanno vinte anche così. Faccio un plauso a questi ragazzi per la caparbietà mostrata. Considero anche il fatto che loro non hanno creato grandissime occasioni.

Le tre punte sono un pò isolate? Serve un trequartista per allungarle

Penso che noi abbiamo i giocatori per palleggiare bene li abbiamo, oggi però abbiamo palleggiato troppo, dando inerzia alla loro squadra. Con Murilo sottopunta abbiamo tenuto maggiormente il pallone, Mamadou in questo deve migliorare, potevamo gestire più palloni. Quello che mi interessa è lo spirito, quello non deve mai mancare. Dobbiamo abituarci alle varie partite, perché in questa stagione servirà anche quello.

Non credo che serva un vertice alto, magari le mezzali che abbiamo devono andare dentro a turno maggiormente. Oggi abbiamo giocato troppo spalle alla porta, se a rotazione alziamo una mezzala, saremo più imprevedibili. Ovviamente non dobbiamo diventare presuntuosi, bisogna essere felici della vittoria.

Palermo voleva giocare tutti i 90? Può essere lui quello che allunga la squadra avversaria?

Si però lo devo tutelare, anche in vista del match contro il Bari, deve rifiatare come tutti. Besea oggi è entrato bene, serviva la sua presenza fisica.

Lui le caratteristiche per alzarsi tra le linee ce l’ha alla grande, oggi tendeva a prendere troppo palla basso e spalle alla porta. Ci lavoreremo comunque. Abbiamo anche Adopo che ha un buon dominio della palla.

Ringrazio anche i cambi, sono entrati alla grande.

Domenica a Bari ci sarà un pò di turnover?

Lo valuterò certamente, da domani vediamo se qualcuno dei nuovi può inserirsi.