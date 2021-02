Servizio civile, 18 posti disponibili con consorzio Parsifal e Alicenova

NewTuscia – VITERBO – C’è tempo fino alle ore 14 di lunedì 15 febbraio 2021 per presentare la domanda di partecipazione per svolgere il Servizio civile universale con il consorzio Parsifal, in partnership con la cooperativa sociale Alicenova. I settori: agricoltura sociale, assistenza a disabili e a minori e giovani in condizione di disagio, comunicazione e promozione sociale.

Il bando è rivolto a giovani di età compresa tra 18 anni e 29 non compiuti, interessati a impegnarsi per un anno in un’esperienza altamente formativa e di grande valore etico, che offre la possibilità di mettere alla prova le proprie capacità e favorire un primo approccio con il mondo del lavoro. Un “passaporto” per arrivare a conoscere meglio se stessi e, soprattutto, avvicinarsi agli altri con un’ottica diversa.

Questi i progetti attivati per il 2021 in provincia di Viterbo e Roma, per un totale di 18 posti disponibili: “Coltiviamo integrazione“, 6 posti nelle Fattorie di Viterbo, Montalto di Castro e Nepi; “Link – Giovani in rete“, 5 posti nei Centri di Aggregazione Giovanile di Tarquinia e Riano; “Open – Largo all’inclusione e alle autonomie“, 5 posti nei Centri Diurni di Tarquinia, Montefiascone e Formello; “I care: comunicare il sociale“, 2 posti nella sede di Tarquinia.

I volontari selezionati percepiranno un rimborso mensile e per candidarsi è necessario disporre di uno SPID (Sistema pubblico di identità digitale) di secondo livello. Per presentare la propria candidatura (esclusivamente online) e per ulteriori informazioni, è possibile visitare la sezione “Servizio civile” del sito www.consorzioparsifal.it oppure rivolgersi ai seguenti contatti: 0775.835037 – 379.1549353 – serviziocivile@consorzioparsifal.it – Facebook: Consorzio Parsifal.