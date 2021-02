NewTuscia – BASSANO IN TEVERINA – “Spiace vedere sui social frasi come “DIREI CHE…IN QUANTO ALLA TRASPARENZA… C’E’ CHI PREDICA BENE MA RAZZOLA MALE!!!!”. L’incarico presso la provincia di Viterbo mi è stato revocato perché è stato sollevato un problema di incompatibilità tra questo e la carica di consigliere comunale al comune di Bassano in Teverina. Quindi, faccio notare al Sig. Abati, assessore al comune di Bassano da diversi anni, che TRASPARENZA e INCOMPATIBILITA’ sono due cose ben diverse, e mi sorprende che questa differenza non sia nota all’assessore. Vorrei ribadire che, come ho spiegato anche con la lettera inviata a chi di competenza, non ritengo che il mio ruolo in Provincia sia incompatibile con quello di membro consiliare di minoranza, dato che l’organo di cui facevo parte era Nucleo di valutazione e non OIV, ma, in ogni caso, accetto la decisione presa dal Presidente della Provincia.

Quando ho fatto un accesso agli atti per capire meglio la situazione, non mi sono stupita che sia stato proprio il nostro caro Sindaco, ROMOLI ALESSANDRO, a far presente la situazione. È da ammirare quest’uomo, che manda avanti un paese intero ed è Vice presidente della Provincia di Viterbo, ed ha anche il tempo di pensare all’incompatibilità del mio incarico. Credo che il Sindaco Romoli, sin dal mio insediamento come membro di minoranza, recita la parte di quello che non ha nulla di personale nei miei confronti. Al contrario, a me sembra che lo scontro sia diventato tutt’altro che politico, e non mi riferisco solo alla vicenda della Provincia. Infine, per quello che mi riguarda, ho sempre avuto il coraggio e la dignità di scrivere e firmare gli articoli che pubblico. Ho notato che questo a voi manca visto che avete spiattellato un articolo di giornale sui social senza avere il coraggio di firmarlo. Paola Saltalamacchia