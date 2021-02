Padel Hub, supporto professionale a circoli e giocatori

NewTuscia – LATINA – Prende il via in questi giorni “Padel Hub”, il primo programma avanzato del CSC Padel Tour che consentirà ai tanti appassionati di questa ormai diffusissima disciplina sportiva una pratica più sicura e strutturata. L’iniziativa è una delle diverse ideate e promosse dall’Associazione “Città Sport Cultura” di Latina, in attesa dell’evento più atteso del Padel Tour, il grande torneo a tappe maschile e femminile che coinvolgerà i migliori circoli della provincia di Latina e che sarà realizzato nei prossimi mesi in partnership con uno dei più importanti gruppi aziendali del territorio nel settore Automotive, non appena sarà consentito dalle disposizioni anti Covid.

Il nuovo programma di training avanzato nasce dalla sinergia con i medici di fisioterapia specialistica muscolo-scheletrica e sportiva del gruppo STEMA FISIOLAB, i personal trainer di YOUR MORPHO TRAINER ed il team di Antonello Nigro Mental Coach.

Ogni giocatore di padel professionista e non professionista potrà seguire i preziosi consigli grazie ad un programma base che comprende il riscaldamento prima di ogni gara e la partecipazione a lezioni di allenamento specifico settimanali che serviranno per prevenire e/o curare gli infortuni dovuti allo sforzo fisico, per il potenziamento ed il miglioramento della performance e per ottimizzare la propria concentrazione. Ogni giocatore, quindi, oltre a migliorare la prestazione fisica, potrà perfezionare la concentrazione per la gara o la semplice partita, combattere lo stress del confronto agonistico e gestire al meglio il rapporto con il proprio compagno di gara. In aggiunta, per i più appassionati o esperti, ci saranno a disposizione anche programmi avanzati più specifici e personalizzati.

CSC dunque è PADEL MANIA e ha messo a disposizione di tutti i circoli della provincia di Latina che ne faranno richiesta il programma “Padel Hub”.

Per tutti gli associati di Città Sport Cultura e possessori della CSC Fidelity Card sono previsti numerosi vantaggi come ad esempio un consulto fisioterapico gratuito e altri benefit ed agevolazioni all’interno dei circoli sportivi affiliati.

E’ partita, quindi, una delle iniziative di preparazione al Padel Tour, che sarà realizzato “in collaborazione” con tutti i titolari dei Circoli della Provincia affiliati a CSC.

Per questo evento, oltre ad una serie di iniziative uniche durante tutti gli 8 weekend previsti, la CSC metterà a disposizione dei titolari dei singoli circoli il supporto ed il contributo di alcuni grandi nomi del padel, tra cui Marcelo Capitani numero 1 del Ranking oggi in Italia, campione Italiano 2020 e CT Nazionale Italiana Under che sarà il testimonial per l’anno 2021 del CSC Padel Tour, ed Alessia La Monaca membro della Nazionale Italiana di Padel femminile e maestra Federale presente in qualità di Direttore Tecnico Sportivo Anno 2021 del CSC Padel Tour

L’attività dell’Associazione “CSC – Città Sport Cultura”, che ha già avuto importanti adesioni e collaborazioni, prevede anche altre interessanti e coinvolgenti iniziative che saranno presentate in primavera.

Continua intanto la campagna associativa CSC, aperta a tutti, attraverso cui si potrà contribuire allo sviluppo del territorio ed alla realizzazione dei grandi progetti ad esso collegati ; partecipare ed essere costantemente aggiornati sulle attività dell’associazione, usufruendo anche di numerosi vantaggi, sconti ed agevolazioni grazie ai numerosi Partner che hanno già aderito.