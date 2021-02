Ghera (FdI): “Su bandi per sostegno aziende considerare difficoltà contributive anno Covid”

NewTuscia – ROMA – <<Va scongiurato il rischio che molti tra micro, piccole e medie imprese, restino esclusi dal “Contributo a Fondo Perduto” per lo sgravio dell’IRAP recentemente deliberato dalla Regione Lazio e dalle altre eventuali forme di contributo statale, anche intervenendo in sede di Conferenza Stato Regioni per chiedere provvedimenti normativi nazionali.

Se infatti per beneficiare dei sostegni era richiesta in precedenza la presentazione del Documento di Regolarità Contributiva, opportuno sarebbe che il requisito fosse valutato in relazione al periodo precedente l’emergenza sanitaria.

Di contro, la sua estensione alla fase attuale determinerebbe un ingiustificato pregiudizio ed un onere eccessivo per le imprese meritevoli di sostegno. E’ noto infatti che la gravità e la persistenza della crisi economica, hanno determinato effetti negativi per le aziende e per gli operatori commerciali anche rispetto agli adempimenti contributivi relativi al 2020. Pertanto con una interrogazione nel Consiglio Regionale di oggi, evidenzio l’opportunità che l’Amministrazione Regionale precisi l’estensione temporale del requisito per l’accesso al fondo, ma soprattutto che consideri validi ai fini della presente procedura i certificati già rilasciati nel periodo compreso tra il mese di gennaio e febbraio 2020.>> Così in un comunicato Fabrizio Ghera capogruppo di Fdi alla Regione Lazio.