Comune Roccagorga, la Dott.ssa Francesca Parisi nominata segretaria comunale

NewTuscia – ROCCAGORGA- Finalmente la sede di Segreteria Comunale presso il Comune di Roccagorga è stata ricoperta.

Con decreto sindacale n 2 del 02-02-2021 è stato infatti nominato il Segretario Comunale titolare, contestualmente comunicato all’Agenzia dei Segretari, La Dott.ssa Francesca Parisi.

È nota la carenza di segretari comunali, soprattutto nei Comuni di piccole dimensioni, e infatti a Roccagorga il posto risultava vacante dal 3 ottobre 2018.

La Dottssa Francesca Parisi ha presentato la propria candidatura nel

mese di dicembre scorso e dopo un incontro interlocutorio che si è rivelato molto proficuo è stato avviato l’iter procedurale finalizzato alla sua nomina di segretario titolare.

“L’Amministrazione comunale ringrazia la Dottssa Imperia Tolfa che in questi anni ha svolto la funzione di Segretario Comunale vicario, svolgendo egregiamente tale ruolo – afferma il sindaco di Roccagorga, Nancy Piaccaro – con spirito di servizio e senso di abnegazione al dovere, rendendo così possibile il normale svolgimento delle attività dell’Ente. Sono convinta che il nuovo segretario comunale saprà fornire un apporto di grande professionalità alle attività amministrative dell’ente, con beneficio per l’intera macchina comunale e per i cittadini”

Oggi il caloroso benvenuto da parte dell’Amministrazione e di tutti i dipendenti comunali alla Dottssa Parisi con gli auguri di un proficuo lavoro nella nostra comunità.