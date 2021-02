Baschirotto-Tounkara: la Viterbese liquida la Turris nel secondo tempo, è 2-0 finale.

NewTuscia – VITERBO / Il racconto del match tra Viterbese e Turris

La Viterbese si appresta a giocare contro la Turris nel match infrasettimanale, in 90 minuti che devono portare assolutamente il bottino pieno, anche per affrontare la trasferta di Bari con più tranquillità.

Formazione tipo per i padroni di casa, la Turris è invece leggermente rimaneggiata nel reparto arretrato.

I primi 45 minuti sono molto equilibrati. Le due squadre non riescono ad imporre il proprio gioco con fluidità, risultando molto attenti però in fase di non possesso palla. In gran forma Federico Baschirotto che continua il suo trend positvo nella fascia destra: il terzino alla mezz’ora conclude una splendida azione personale con un gran destro che Abagnale devia in corner.

Piccolo rimpianto? Le innumerevoli palle inattive buttate alle ortiche con cross poco degni di questo nome. Al riposo si va sul punteggio di 0-0.

Nel secondo tempo Taurino avrà sicuramente rimproverato i suoi sotto questo aspetto perché all’ora di gioco, su corner battuto da Salandria, Baschirotto approfitta di un rimpallo favorevole e batte Abagnale, rimasto impietrtito. Dopo il vantaggio, Taurino sceglie la linea prudente tornando al vecchio 3-5-2, togliendo Simonelli al posto di Bianchi. Murilo si avvicina alla prima punta Tounkara.

Al 70′ Palermo è a terra per crampi e Taurino sceglie di sostituirlo per preservarlo nella difficile trasferta di Bari. Il capitano, in un primo momento adirato per il cambio, accetta il cambio e si prende l’applauso dei pochi presenti allo stadio.

Pochi minuti dopo Tounkara avrebbe la possibilità di chiudere il match ma davanti al portiere bianco-rosso è lento nel tirare e perde l’impatto con il pallone.

I gialloblù continuano a sciupare contropiedi favorevoli ma a 10 minuti dalla fine, Murilo scatta sulla destra e mette in mezzo per l’ex Lazio che questa volta appoggia a porta vuota, 2-0 Viterbese e partita chiusa.

Nel finale di gara si consuma la solita girandola di cambi che non cambia volto al match: la Viterbese vince dunque per 2-0 e si prepara alla difficilissima trasferta di Bari con un pò di tranquillità in più.