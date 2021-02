Scuola, il “Cardarelli” di Tarquinia presenta il corso serale

Sabato 6 febbraio open day virtuale per l’anno scolastico 2021-22

NewTuscia – TARQUINIA – L’IISS “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia presenta il corso serale gratuito per l’ anno scolastico 2021/22 con un open day online che si terrà sabato prossimo, 6 febbraio, alle ore 16. L’iniziativa è rivolta a maggiorenni che abbiano come requisito minimo il diploma di terza media e che vogliono completare il loro percorso scolastico e conseguire un diploma in Amministrazione, finanza e marketing (ex ragioneria).

Una volta effettuata l’iscrizione, i docenti del Cardarelli, attraverso colloqui conoscitivi e orientativi valuteranno le competenze degli interessati per l’inserimento nelle classi di livello (terzo, quarto e quinto anno), predisponendo patti formativi per ogni studente. “L’istituto – afferma la dirigente scolastica Laura Piroli – continua ad offrire a tanti adulti la possibilità di completare il loro percorso di studi e conseguire un diploma, statale e per questo gratuito, per avere maggiori possibilità di inserimento nel mondo del lavoro o per ottenere avanzamenti di carriera. Il nostro corso d’istruzione per gli adulti rappresenta una grande risorsa per il territorio e da cui escono, ogni anno, con successo e merito, tanti neodiplomati“. Questo il link per partecipare all’open day: https://meet.google.com/yhd-kwuu-rak. Per ulteriori informazioni: www.iscardarelli.edu.it – 0766.855330.

L’appuntamento è quindi peralle ore 16 in un open day virtuale con tutti i docenti del corso sul sitoe attraverso la piattaforma. In tale occasione sarà presentato il corso d’istruzione per adulti e saranno fornite tutte le informazioni necessarie agli interessati. Inoltre, per favorire un migliore inserimento, a partire dal mese di marzo sarà organizzato, presso l’istituto, un corso gratuito di economia aziendale.