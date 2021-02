No scorie – “Lazio Terra di segreti anche quando la trasparenza è d’obbligo”

NewTuscia – Il Lazio è una Terra mitica, tante storie emblematiche, favole, meraviglie del passato hanno avuto origine in questa parte del Mondo. Addirittura anche il nome Lazio viene fatto risalire ad un’origine mitica, esso deriva dal verbo latino Latere che significa nascondere. Questa regione acquisì tale nome in un tempo mitologico quando Giove spodestò dal trono suo padre Saturno, il quale si nascose qui nel Lazio. Ancora oggi Lazio conserva il suo significato originale in maniera potente e nel tempo è rimasto un ottimo nascondiglio per non far trovare cose particolari e compromettenti. Qui nel Lazio è nascosto il motivo per cui sono state individuate 22 zone su 67 totali dove risulterebbe possibile realizzare una immensa discarica di rifiuti nucleari. Qui nel Lazio è nascosto anche il motivo per cui 3 di queste zone si trovano a Corchiano che rappresenta con la sua superficie lo 0,003% dell’ Italia intera.

Noi che siamo Abitanti del Lazio, però, siamo abituati ad imbatterci nelle cose nascoste e per questo, liberamente e lontani da ogni tipo di condizionamento, abbiamo iniziato a cercare quali sono i nascondigli che celano le motivazioni di questa scelta scellerata. Qualcosa iniziamo ad intravederla, qualcos’altro ancora è ben nascosto ma metteremo massimo impegno per trovare tutto, perché qui è in ballo tutto ciò che siamo e che abbiamo. Anche la nostra dignità è messa in gioco.

A questa ricerca, messa in difficoltà da un accesso agli atti ancora non possibile, da adesso in poi affiancheremo ogni forma di civile protesta e non mancheremo di informarvi su tutte le azioni che intraprenderemo e le Verità che sveleremo.

COMITATO per LA SALVAGUARDIA del TERRITORIO di CORCHIANO e della TUSCIA